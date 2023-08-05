Κακοκαιρία «Petar»: Εγκλωβισμένα αυτοκίνητα λόγω κατολίσθησης στην Κεφαλονιά

Η κακοκαιρία «Petar» χτύπησε και την Κεφαλονιά δημιουργώντας συναγερμό στις Αρχές με αρκετά εγκλωβισμένα αυτοκίνητα.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες δέκα αυτοκίνητα φαίνεται να είναι εγκλωβισμένα λόγω κατολίσθησης από την έντονη βροχόπτωση ανάμεσα στις περιοχές Άνω Μεριά με Καριά.

Παράλληλα όπως αναφέρουν οι πληροφορίες δεν υπάρχει καταπλακομένο αυτοκίνητο ούτε έχει αναφερθεί τραυματισμός.

Στο σημείο μάλιστα σπεύδουν μηχανήματα έργου για να ανοίξουν τον δρόμο και να μπορέσουν να απεγκλωβίσουν τα οχήματα.

