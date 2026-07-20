Το smart #2 ξεκίνησε δοκιμές σε δημόσιους δρόμους – Πότε παρουσιάζεται

Το smart #2 διανύει αυτή την περίοδο τα τελευταία και πιο απαιτητικά χιλιόμετρα του παγκόσμιου προγράμματος δοκιμών του, πριν πραγματοποιήσει την επίσημη παγκόσμια πρεμιέρα του στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού τον προσεχή Οκτώβριο. Η νέα γενιά του εμβληματικού διθέσιου μοντέλου της smart παίρνει πλέον σάρκα και οστά, πραγματοποιώντας δοκιμές σε δημόσιους δρόμους, κάτω από το χαρακτηριστικό ασπρόμαυρο καμουφλάζ που σχεδίασε η ομάδα Global Design της Mercedes-Benz.

Στις εγκαταστάσεις δοκιμών, η ευελιξία του smart #2 αξιολογήθηκε σε ένα ευρύ φάσμα πραγματικών αστικών συνθηκών. Από ξαφνικά εμπόδια και απότομες αλλαγές λωρίδας έως οδήγηση σε βρεγμένο και ολισθηρό οδόστρωμα. Η συνεχής εξέλιξη της γεωμετρίας του πλαισίου, της σχέσης μετάδοσης του συστήματος διεύθυνσης, της διαδρομής της κρεμαγιέρας και της λειτουργίας της ανάρτησης εξασφαλίζει ότι το μοντέλο παραμένει σταθερό, άμεσο και ιδιαίτερα ευέλικτο, εκεί όπου το χρειάζεται περισσότερο: στην καθημερινή μετακίνηση μέσα στην πόλη.

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Το πρόγραμμα δοκιμών στοχεύει να εξασφαλίσει ότι, παρά τις ιδιαίτερα συμπαγείς διαστάσεις του, το smart #2 προσφέρει μία ήρεμη και ποιοτική εμπειρία στο εσωτερικό του και υψηλά επίπεδα άνεσης. Δοκιμάζοντας διαφορετικές συνθέσεις ελαστικών σε τραχιά άσφαλτο, αυλακωτό σκυρόδεμα και διαδρομές υψηλής ταχύτητας, οι μηχανικοί αναζήτησαν τη χρυσή τομή ανάμεσα στη χαμηλή αντίσταση κύλισης (για μέγιστη ηλεκτρική αυτονομία) και στην αποτελεσματική μείωση του θορύβου. Παράλληλα, για να διασφαλιστεί η μακροχρόνια αξιοπιστία, το smart #2 υποβλήθηκε σε εξαντλητικές δοκιμές αντοχής σε κακοτράχαλες επιφάνειες, συνεχείς ανωμαλίες του οδοστρώματος και δρόμους με λακκούβες, προσομοιώνοντας τις πραγματικές συνθήκες της καθημερινής οδήγησης στην πόλη. Ειδικές δοκιμές πρόσκρουσης αναπαρήγαγαν επίσης συνηθισμένα αστικά σενάρια, όπως η επαφή με κράσπεδα ή το πέρασμα από βαθιές λακκούβες.

Ως ένα αμιγώς ηλεκτρικό διθέσιο μοντέλο πόλης, το smart #2 έχει σχεδιαστεί ώστε να κινείται με άνεση εκεί όπου η πόλη γίνεται πιο απαιτητική. Το μοντέλο παραγωγής του smart #2, που έχει ήδη αρχίσει να κεντρίζει το ενδιαφέρον των οδηγών στις ευρωπαϊκές πόλεις, μετρά πλέον αντίστροφα για την επίσημη Παγκόσμια Πρεμιέρα του στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, τον Οκτώβριο του 2026.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ