Κανονικά διεξάγεται στο ΟΑΚΑ η συναυλία των Imagine Dragons παρά το μήνυμα του 112 για την Αττική και την κακοκαιρία Daniel.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρουν χρήστες των social media δεν υπήρξε κάποια αναβολή της συναυλίας εξαιτίας των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην Αττική, με αποτέλεσμα όσοι βρέθηκαν στο σημείο να έχουν γίνει μούσκεμα από την ισχυρή βροχόπτωση και να τα βάζουν με την παραγωγή που δεν ακύρωσε τη συναυλία.

«Οι άνθρωποι βρίσκονται σε κίνδυνο», «πάνε μέσα έξω τον κόσμο στο κλειστό, τι τρέλα», «ίσως και να μην μετανιώνω που πήγα στους Imagine Dragons» ήταν μερικά από τα σχόλια στο Twitter.

Δείτε ορισμένες από τις αναρτήσεις

#HighPriorityProduction's Concert Chaos



I can't believe HighPriorityProduction dragged us out into the pouring rain for the Imagine Dragons concert! This is beyond infuriating.



In the meantime government sends distress signals to stay home



😡🌧️ #imaginedragons #oaka #concert pic.twitter.com/OjYdbS6pdD