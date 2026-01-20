Κακοκαιρία: Οι 7 περιοχές που θα εκδηλωθούν ακραία καιρικά φαινόμενα – Κλειστά τα σχολεία αύριο στην Αττική (Χάρτες)

Πέντε περιφέρειες, ανάμεσά τους και η Αττική, βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό ενόψει των έντονων καιρικών φαινομένων που προβλέπεται να πλήξουν την περιοχή αύριο Τετάρτη.

Οι βροχοπτώσεις θα ξεκινήσουν νωρίς το πρωί, όμως σταδιακά αναμένεται σημαντική επιδείνωση. Στην Αττική ειδικά, από το μεσημέρι προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με το φαινόμενο να κατατάσσεται στην κατηγορία 5, δηλαδή ως «ακραίο φαινόμενο».

Οι Αρχές βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των φαινομένων. Στο πλαίσιο αυτό, αύριο Τετάρτη τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αττική θα παραμείνουν κλειστά, σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας.

Πού θα πέσουν μεγάλες ποσότητες νερού

Ένα βαθύ βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο κινείται από τον Κόλπο της Σύρτης προς τα βορειοανατολικά, αναμένεται να προκαλέσει σημαντική επιδείνωση του καιρού την Τετάρτη, με έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και χιονοπτώσεις ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα, όπως αναφέρει το meteo.gr.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, κατά τη διάρκεια της Τετάρτης 21/01, οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι κατά τόπους ισχυρές από το μεσημέρι στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, από το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), τη Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες και από το βράδυ στις Κυκλάδες.

Στοn νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας προβλέπονται βροχές από νωρίς το πρωί, οι οποίες από το απόγευμα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης την Τετάρτη 21/01, κατατάσσεται στην Κατηγορία 5 (Ακραία).

Επιπλέον, για την κακοκαιρία, θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν:

Οι έντονες χιονοπτώσεις στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας και του Βορείου Αιγαίου, αλλά και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και πρόσκαιρα της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Οι μεγάλες ποσότητες νερού που αναμένεται να δεχτούν κυρίως η Ανατολική και η Νότια Πελοπόννησος, η Κεντρική και Ανατολική Στερεά, η Εύβοια, η Ανατολική και η Νότια Θεσσαλία,

Οι θυελλώδεις άνεμοι στα δυτικά και τα νότια,

Στους παρακάτω χάρτες, παρουσιάζονται τα εκτιμώμενα ύψη βροχόπτωσης σε δυο χρονικά στιγμιότυπα της Τετάρτης καθώς και το συνολικό ύψος χιονιού μέχρι το βράδυ της Τετάρτης 21/01.

Την Τετάρτη αναμένονται ακραία καιρικά φαινόμενα

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το νέο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας είναι:

Α. οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί της Τετάρτης σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας και από το απόγευμα της ίδιας ημέρας στο Αιγαίο,

Β. οι τοπικά έντονες χιονοπτώσεις την Τετάρτη στα ορεινά-ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο και

Γ. οι κατά τόπους θυελλώδεις άνεμοι.

Σε αυτό το πλαίσιο και με θέμα την κακοκαιρία συνεκλήθη από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολ. Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ), που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) από Τετάρτη έως και Πέμπτη τις Περιφέρειες:

Αττική

Πελοπόννησος

Στερεά Ελλάδα

Θεσσαλία

Δυτική Μακεδονία

Στο πλαίσιο αυτό Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π) ενώ συνιστάται ο περιορισμός των μετακινήσεων, στις απολύτως απαραίτητες, στις περιοχές αυτές.

Τα σχολεία στην Αττική κλείνουν

Με απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία αύριο Τετάρτη (21/1) στο λεκανοπέδιο μετά τις προειδοποιήσεις για έντονα καιρικά φαινόμενα.

Μετά τις προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων για ακραία καιρικά φαινόμενα από το πρωί της Τετάρτης η Περιφέρεια Αττικής οδηγήθηκε στην απόφαση να κλείσει τα σχολεία σε όλη την Αττική ώστε να μην κινδυνεύσουν μαθητές κατά την μετακίνηση τους από και προς τα σχολικά συγκροτήματα.

Η απόφαση της Περιφέρειας Αττικής

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά και κατόπιν εισήγησης των μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ, κλειστά θα παραμείνουν για προληπτικούς λόγους αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα νυκτερινά σχολεία σε όλη την Αττική.

Η απόφαση αυτή ελήφθη με στόχο την προστασία των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού από τους κινδύνους που θα μπορούσαν να προκύψουν από τις μετακινήσεις προς και από τα σχολεία, καθώς από το μεσημέρι και μετά προβλέπονται σφοδρές βροχοπτώσεις με υψηλή πυκνότητα.

Σε δηλώσεις του, ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς επεσήμανε τα εξής: «Πριν από λίγο, η Αττική μας τέθηκε σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη τα μετεωρολογικά μοντέλα και τις εισηγήσεις της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, αποφασίσαμε το κλείσιμο των σχολείων στην Αττική για αύριο, Τετάρτη. Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονα από τις 12 το μεσημέρι και μετά, με ισχυρές καταιγίδες, δυνατούς ανέμους και μεγαλύτερο όγκο νερού από την προηγούμενη φορά. Αυτό που μας ανησυχεί δεν είναι τόσο το ύψος της βροχής, όσο η ραγδαιότητά της – πολύ νερό σε ελάχιστο χρόνο. Τα μαθήματα δεν χάνονται. Αξιοποιούμε την τηλεκπαίδευση και περιορίζουμε τις μετακινήσεις, ιδίως κατά τις κρίσιμες ώρες εκδήλωσης των φαινομένων, καθώς μόνο η Περιφέρεια Αττικής πραγματοποιεί καθημερινά 1.910 δρομολόγια για περισσότερους από 32.000 μαθητές. Σεβόμαστε τον οικογενειακό προγραμματισμό, γνωρίζουμε όμως τις αντοχές, αλλά και τις αδυναμίες παλαιών υποδομών και επιλέγουμε να κινηθούμε προληπτικά. Γιατί η ευθύνη απέναντι στα παιδιά μας είναι ξεκάθαρη και δεν σηκώνει ρίσκο. Και όταν πρόκειται για την ασφάλειά τους, οφείλουμε να είμαστε ένα βήμα μπροστά».

Πώς θα κινηθεί ο καιρός την Τετάρτη

Για αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι, ιδίως στην Αττική, ενώ ενδέχεται τα φαινόμενα κατά τόπους να είναι επικίνδυνα.

Σύμφωνα με τον πρώην διευθυντή της ΕΜΥ και γνωστό μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, η κακοκαιρία προβλέπεται στη χώρα από αύριο Τετάρτη 21-01-2026 και μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026 με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί της Τετάρτης σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας και από το απόγευμα της ίδιας ημέρας στο Αιγαίο, τις τοπικά έντονες χιονοπτώσεις την Τετάρτη στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο και τους κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους.

⚠️⚠️⚠️EΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

✅Κακοκαιρία προβλέπεται στη χώρα μας αύριο Τετάρτη 21-01-2026 και μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026 με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί της Τετάρτης σε πολλές περιοχές της… pic.twitter.com/A3b8lM69bu— Theodoros Kolydas (@KolydasT) January 20, 2026

Κρίσιμη ημέρα της κακοκαιρίας η Τετάρτη

Η Τετάρτη αναμένεται να είναι η πιο κρίσιμη ημέρα της κακοκαιρίας. Η Νικολέτα Ζιακοπούλου προειδοποιεί για θυελλώδεις ανέμους, πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, την Εύβοια και το Αιγαίο. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για την Αττική, καθώς –όπως επισημαίνει– προβλέπεται μεγάλος όγκος βροχής σε όλο το «Λεκανοπέδιο».

Ταυτόχρονα, αναμένονται πυκνές χιονοπτώσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, καθώς και σε μεγάλες πόλεις της Μακεδονίας.

Η πρόβλεψη του Καλλιάνου

Ο Γιάννης Καλλιάνος επισημαίνει ότι το βαρομετρικό χαμηλό που προέρχεται από την κεντρική Μεσόγειο και μεταφέρει θερμές και υγρές αέριες μάζες, θα συναντηθεί με το ψύχος που επικρατεί πάνω από τη χώρα. Το αποτέλεσμα θα είναι πυκνές χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα σε «Θεσσαλία», «Ήπειρο» και «Μακεδονία».

Σύμφωνα με την πρόγνωσή του, στη Θεσσαλία –κυρίως στα κεντρικά και δυτικά– θα χιονίζει έντονα έως το μεσημέρι της Τετάρτης, στην Ήπειρο πάνω από τα 500 μέτρα, ενώ στη Μακεδονία τα χιόνια θα φτάνουν οριακά κοντά στη «Θεσσαλονίκη», από τα 100–200 μέτρα πέριξ της πόλης.

Ταυτόχρονα, στα κεντρικά και νότια τμήματα, συμπεριλαμβανομένης της «Αττικής», προβλέπονται ισχυρότατες καταιγίδες, με ανέμους στα πελάγη που θα φτάνουν τα 8–9 μποφόρ και τοπικά έως και 10.

«Αυξημένος κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων στην Αττική»

Ο Γιάννης Καλλιάνος προειδοποιεί ότι «ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων στην Αττική είναι πάρα πολύ αυξημένος την Τετάρτη», εξηγώντας ότι η συνύπαρξη ισχυρών ανέμων, υψηλής υγρασίας, έντονων βροχοπτώσεων και καταιγίδων διαμορφώνει ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες, με πιθανότητα εμφάνισης τοπικών πλημμυρών.

Τσατραφύλλιας: Μεγάλα ύψη βροχές σε λίγες ώρες

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας εκτιμά ότι θα σημειωθούν χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά και τα ημιορεινά της Βόρειας Ελλάδας, ακόμη και σε πόλεις της δυτικής Μακεδονίας, όπως τα «Γρεβενά», η «Καστοριά» και η «Φλώρινα». Παράλληλα, για την Τετάρτη προβλέπονται ισχυρές καταιγίδες με πιθανότητα πλημμυρικών επεισοδίων σε «Ιόνιο», «Αιγαίο», «Αττική», ανατολική Πελοπόννησο και Κρήτη, συνοδευόμενες από ανέμους 9–10 μποφόρ. Ο ίδιος επισημαίνει ότι χρειάζεται προσοχή και για την Πέμπτη, καθώς τα έντονα φαινόμενα δεν αναμένεται να υποχωρήσουν άμεσα.

Όπως τονίζει: «Τα σημαντικότερα προγνωστικά κέντρα συμφωνούν ότι στην «Αττική» θα καταγραφούν μεγάλα ύψη βροχής μέσα σε λίγες ώρες – περίπου όλος ο μηνιαίος όγκος ή και περισσότερο – αύριο.»

Θυελλώδεις άνεμοι σήμερα

Σύμφωνα με τα στοιχεία του «Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr», την Τρίτη 20 Ιανουαρίου αναμένονται πολύ θυελλώδεις άνεμοι ανατολικών διευθύνσεων σε αρκετές περιοχές της δυτικής και νότιας Ελλάδας, με μέση ένταση έως 8 μποφόρ. Στα νοτιοδυτικά, οι ριπές του ανέμου ενδέχεται να φτάσουν κατά τόπους τα 110–120 χιλιόμετρα την ώρα.

Στους προγνωστικούς χάρτες που ακολουθούν, παρουσιάζονται οι περιοχές όπου αναμένονται οι ισχυρότερες ριπές ανέμου την Τρίτη 20/01, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες (02:00), τις πρωινές ώρες (08:00) και τις απογευματινές ώρες (17:00).

Χάρτης 1. Η εκτιμώμενη ένταση των ριπών ανέμου για τις πρώτες πρωινές ώρες (02:00) της Τρίτης 20/01, όπως υπολογίζεται από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού Moloch.

Χάρτης 2. Η εκτιμώμενη ένταση των ριπών ανέμου για τις πρωινές ώρες (08:00) της Τρίτης 20/01, όπως υπολογίζεται από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού Moloch.

Χάρτης 3. Η εκτιμώμενη ένταση των ριπών ανέμου για τις απογευματινές ώρες (17:00) της Τρίτης 20/01, όπως υπολογίζεται από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού Moloch.