Δυτική Ελλάδα: Θυελλώδεις άνεμοι έως 130 χλμ./ώρα «σφυροκοπούν» την περιοχή (Βίντεο)

Στη δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο πνέουν θυελλώδεις άνεμοι που «σφυροκοπούν» τις περιοχές, με τις ριπές στην Πάτρα να φτάνουν τα 130 χλμ/ώρα.

Τα στοιχεία των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr δείχνουν ότι από τα οκτώ σημεία που κατέγραψαν τις ισχυρότερες ριπές ανέμου από τα μεσάνυχτα της Τρίτης, τα μισά βρίσκονται στην Αχαΐα, εστιάζοντας κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας.

Οι άνεμοι ξεπέρασαν τα 100 χλμ/ώωρα

Οι άνεμοι έφτασαν και ξεπέρασαν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα στον Ρωμανό (130 χλμ/ώρα), Πουρναρόκαστρο (114 χλμ/ώρα), στην Πανεπιστημιούπολη του Ρίου (113 χλμ/ώρα), Καρδαμύλη Μεσσηνίας (106 χλμ/ώρα), καθώς και στο Αιτωλικό και τη Μονεμβασιά (100 χλμ/ώρα).

Τα κύματα σκαρφαλώνουν στην προβλήτα

Μια χαρακτηριστική εικόνα έρχεται από το λιμάνι του Ρίου, όπου η πορθμειακή γραμμή έχει ήδη σταματήσει τη λειτουργία της λόγω των θυελλωδών ανατολικών ανέμων.

Τα κύματα, ορμητικά και ανεξέλεγκτα, σκαρφαλώνουν στην προβλήτα και φτάνουν μέχρι τον δρόμο, σε απόσταση περίπου 20-30 μέτρων από τη θάλασσα.

Στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σήμερα ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, λόγω των θυελλωδών ανέμων που πλήττουν την περιοχή, όπως ενημερώνει η εταιρεία «Γέφυρα ΑΕ».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, απαγορεύεται η διέλευση πεζών, δικύκλων, τροχόσπιτων και οχημάτων με κενό φορτίο και υψηλές πλευρές, εξαιτίας των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών.

Για τα ΙΧ επιβατικά οχήματα, συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή, περιορισμός της ταχύτητας και αποφυγή προσπεράσεων.

Ξεριζώθηκε λεύκα στη Ναυπακτία

Στην Κάτω Βασιλική Ναυπακτίας προκλήθηκε έντονη ανησυχία όταν μια τεράστια λεύκα ξεριζώθηκε και έπεσε πάνω στο δρόμο λόγω των θυελλωδών ανέμων. Ευτυχώς, τη στιγμή της πτώσης δεν περνούσε κανένα όχημα, αποφεύχθηκαν τραυματισμοί.

Άμεσα κινητοποιήθηκε μηχάνημα έργου του Δήμου Ναυπακτίας, το οποίο μετέφερε το δέντρο σε διπλανό χωράφι και αποκατέστησε την κυκλοφορία.

Οι ισχυροί άνεμοι συνεχίζουν να πλήττουν την περιοχή, με τους κατοίκους να καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά σε δρόμους όπου υπάρχουν δέντρα.