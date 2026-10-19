Ισπανία: Τέσσερις νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες – Έπεσαν 700 τόνοι νερού ανά στρέμμα

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες που πλήττουν την ανατολική Ισπανία, με την περιφέρεια της Βαλένθια να βρίσκεται αντιμέτωπη με εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα.

Οι ισπανικές αρχές έχουν απευθύνει έκκληση στους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, καθώς δρόμοι έχουν μετατραπεί σε χειμάρρους και οχήματα παρασύρονται από τα ορμητικά νερά.

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Βίντεο που δημοσιοποίησε η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET αποτυπώνουν την ένταση των φαινομένων σε περιοχές της Βαλένθια και του Αλικάντε.

Τέσσερις νεκροί σε Βαλένθια και Καταλονία

Σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής απολογισμό των αρχών, τέσσερις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στο Σαγούντο, κατά τη διάρκεια της νύχτας από την Κυριακή προς τη Δευτέρα.

Στην Καταλονία, βορειότερα, εντοπίστηκε νεκρή μια γυναίκα που είχε πέσει σε χείμαρρο.

Άλλοι δύο άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί στο τουριστικό θέρετρο Ολίβα, το οποίο πλήττεται από ισχυρές βροχοπτώσεις.

Το ένα θύμα ήταν μια γυναίκα 79 ετών, η οποία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στο σπίτι της.

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Το δεύτερο ήταν ένας άνδρας που υπέστη καρδιακή προσβολή σε κάμπινγκ της περιοχής.

Οι αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα δημιουργούν σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές.

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«Η κυκλοφορία είναι αδύνατη – Μείνετε στα σπίτια σας»

Ο υπεύθυνος έκτακτων καταστάσεων της περιφέρειας της Βαλένθια, Χουάν Κάρλος Βαλντεράμα, περιέγραψε την ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση που επικρατεί.

«Η κυκλοφορία είναι αδύνατη, πρέπει να παραμείνετε στα σπίτια σας. Σημειώνονται έντονες και συνεχείς βροχοπτώσεις που προκαλούν σοβαρές πλημμύρες», δήλωσε το πρωί της Δευτέρας.

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Οι αρμόδιες υπηρεσίες ζητούν από τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, ιδιαίτερα σε δρόμους που έχουν πλημμυρίσει.

Έως 700 χιλιοστά βροχής μέσα σε 24 ώρες

Ενδεικτικό της σφοδρότητας των φαινομένων είναι το ύψος της βροχής που καταγράφηκε σε ορισμένες περιοχές της Βαλένθια.

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Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έπεσαν έως και 700 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο μέσα σε μόλις 24 ώρες.

Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε 700 χιλιοστά βροχόπτωσης, δηλαδή σε ύψος νερού 70 εκατοστών εάν κατανεμόταν ομοιόμορφα σε επίπεδη επιφάνεια χωρίς απορροή.

Με άλλα λόγια, πρόκειται για περίπου 700 τόνους νερού ανά στρέμμα.

Οι τεράστιες ποσότητες νερού προκάλεσαν πλημμύρες σε δρόμους και κατοικημένες περιοχές, δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις και το έργο των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Περισσότερες από 400 επιχειρήσεις διάσωσης

Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και διάσωσης κινητοποιήθηκαν σε μεγάλη κλίμακα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας.

Στη Βαλένθια και την ευρύτερη περιοχή οργανώθηκαν περισσότερες από 400 επιχειρήσεις διάσωσης, καθώς οι πλημμύρες δημιούργησαν επικίνδυνες συνθήκες για τους κατοίκους.

Οι εικόνες από τις πληγείσες περιοχές δείχνουν δρόμους που έχουν μετατραπεί σε ορμητικούς χειμάρρους και αυτοκίνητα που παρασύρονται από τα νερά.

Οι αρχές συνεχίζουν να καλούν τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, καθώς η εξέλιξη των καιρικών φαινομένων παραμένει κρίσιμη.