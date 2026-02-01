Κακοκαιρία: Δευτέρα χωρίς μαθήματα – Κλειστά σχολεία λόγω καιρού

Λόγω της κακοκαιρίας, αποφασίστηκε να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία σε αρκετές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας τη Δευτέρα (02/02).

Στον δήμο Μύκης, στην Ξάνθη, οι σχολικές μονάδες δεν θα λειτουργήσουν, ενώ στο Νευροκόπι, λόγω της έντονης χιονόπτωσης και του παγετού, και μετά από σύσκεψη του δημάρχου με τις αρμόδιες αρχές, αποφασίστηκε η αναστολή μαθημάτων για λόγους ασφαλείας. Ωστόσο, τα μαθήματα θα διεξαχθούν κανονικά μέσω τηλεκπαίδευσης.

Επιπλέον, στον δήμο Σουφλίου, οι σχολικές μονάδες στους οικισμούς του Μεγάλου Δέρειου, της Ρούσσας, του Σιδηροχωρίου και της Σιδηρούς θα παραμείνουν κλειστές την ίδια ημέρα.