Κακοκαιρία Byron: Υποχωρούν μετά το μεσημέρι οι βροχές και οι καταιγίδες – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο

Υποχωρούν σταδιακά τα φαινόμενα από την κακοκαιρία “BYRON”, με τις βροχές και τις καταιγίδες να συνεχίζονται μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου, με την κόκκινη προειδοποίηση της ΕΜΥ να υποβαθμίζεται και πλέον να βρίσκεται στο επίπεδο πορτοκαλί.

Πιο συγκεκριμένα, σήμερα Σάββατο (06-12-2025) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία (περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Χαλκιδικής), μέχρι τις πρωινές ώρες

β. στην ανατολική Μακεδονία (κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα), μέχρι τις πρωινές ώρες

γ. στη Θεσσαλία, μέχρι τις πρωινές ώρες

δ. στην Κρήτη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

Αναφορικά με την Αττική, αισθητά βελτιωμένη είναι η κατάσταση στους δρόμους του λεκανοπεδίου, καθώς, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία, έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε όλα τα σημεία εκτός από δύο.

Ειδικότερα, τα μοναδικά σημεία που παραμένουν κλειστά είναι στη Νέα Πέραμο η οδός Περάματος από το ύψος της Αγ. Τριάδας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το λιμάνι, και η Ιρλανδική διάβαση Λ. Βραυρώνας στη θέση γέφυρα Βρύσης.

Από την Πέμπτη 4/12 έως και χθες το πρωί, οι ισχυρές βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν στην Αττική προκάλεσαν προβλήματα κυρίως στη Δυτική Αττική, (Μάνδρα, Νέα Πέραμο και Μέγαρα), όπου σημειώθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα.

Για το λόγο αυτό σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο δημαρχείο Μεγαρέων με τη συμμετοχή του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδου για τον συντονισμό και την καταγραφή των ζημιών στις πληγείσες περιοχές. Παράλληλα, επιχειρησιακά κλιμάκια αναμένεται να αναπτυχθούν από σήμερα στη Δυτική Αττική και σε όλες τις πληγείσες περιοχές προκειμένου να ξεκινήσουν οι αυτοψίες.

Στόχος της σύσκεψης, όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, είναι ο άμεσος συντονισμός για την πλήρη καταγραφή των ζημιών και την επιτάχυνση της διαδικασίας αποζημίωσης των πληγέντων από το πρόσφατο κύμα κακοκαιρίας «BYRON».

Πολύ μεγάλα ύψη βροχής

Πολύ μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 05/12 στην Αττική, την Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr τα μεγαλύτερα ύψη βροχής μέχρι τις 10:40 καταγράφηκαν στην Βλυχάδα Αττικής με 135mm, ακολουθεί ο Αυλώνας Αττικής με 114mm και το Σίθι Λασιθίου με 90mm όπως αποτυπώνεται στο Χάρτη 1.

Οι καταιγίδες συνοδεύτηκαν από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, καθώς σύμφωνα με τα δεδομένα του οργάνου Lightning Imager (LI) του μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat-12, έως τις 10:40 της Παρασκευής 05/12 καταγράφηκαν 6221 ηλεκτρικές εκκενώσεις πάνω από την ξηρά και 65112 πάνω από τη θάλασσα, όπως φαίνεται στο Χάρτη 2.

Σημειώνεται ότι ως ηλεκτρικές εκκενώσεις ορίζουμε το σύνολο αυτών που συμπεριλαμβάνει τους κεραυνούς (εκκενώσεις μεταξύ νεφών και εδάφους), τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών καθώς και τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών και του περιβάλλοντος αέρα.

Χάρτης 2. Οι ηλεκτρικές εκκενώσεις που καταγράφηκαν από το όργανο LI έως τις 10:40 της Παρασκευής 05/12.

Ο καιρός σήμερα

Βροχές θα εκδηλωθούν από τις πρώτες πρωινές ώρες στα δυτικά, τα βόρεια, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Κρήτη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Καταιγίδες προβλέπονται στη Θεσσαλία, την Κεντρική Μακεδονία, το Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο, την Κρήτη και από το απόγευμα στο Νότιο Ιόνιο και τη Δυτική Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα σταδιακά θα περιοριστούν στα νοτιοανατολικά και θα εξασθενήσουν στην υπόλοιπη χώρα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 9 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 11 έως 16, στην Ήπειρο από 11 έως 15, στη Θεσσαλία από 12 έως 15, στη Στερεά και την Πελοπόννησο από 11 έως 17, στο Ιόνιο και την Κρήτη από 12 έως 16 και στο Αιγαίο από 13 έως 16 βαθμούς.

Oι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο αρχικά θα πνέουν από νοτιοδυτικές και σταδιακά από βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται βροχές κυρίως μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς.

Ο καιρός την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου

Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

Στα ανατολικά ηπειρωτικά (πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης), τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με κατά τόπους βροχές στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά.