Κακοκαιρία Byron: 112 σε Ανατολική Μάνη και Ευρώτα για έντονες βροχές και κατολισθήσεις – Πλημμύρισαν χωριά και δρόμοι (βίντεο)

Σοβαρά φαινόμενα μεγάλης έντασης αναμένεται να χτυπήσουν την ηπειρωτική χώρα τις επόμενες ώρες καθώς η κακοκαιρία Byron αρχίζει την τριήμερη επέλαση της.

Πιο συγκεκριμένα, πολλές περιοχές βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό με τις αρχές στη Λακωνία να εκδίδουν μήνυμα 112 το μεσημέρι της Πέμπτης (4/12).

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο μήνυμα: “Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Δημοτική Ενότητα Ανατολικής Μάνης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών”.

Ρέμα στην περιοχή του Γυθείου υπερχείλισε από τις σφοδρές βροχοπτώσεις και προκλήθηκε χείμαρρος που έχει μπει με όγκο νερού και φερτών υλικών μέσα στο χωριό Πλάτανος. Μέχρι στιγμής δεν έχει ζητηθεί από την Πυροσβεστική κάποια παροχή βοήθειας για απομάκρυνση ατόμων. Υπάρχουν προβλήματα στις Αιγιές, στο Χωσιάρι, στα χωριά του Σμύνους και στο Καρβελά.

Λίγο μετά τις 12:50 ενεργοποιήθηκε νέο 112 για την περιοχή του Ευρώτα καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους λόγω των έντονων βροχοπτώσεων.

Κακοκαιρία Byron: To επικαιροποιημένο δελτίο της EMY

Επικαιροποιημένο δελτίο με αρκετές περιοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας Byron εξέδωσε η ΕΜΥ το πρωί της Πέμπτης (4/12).

Όπως αναφέρεται, βροχές και καταιγίδες που εκτός από μεγάλη ένταση θα έχουν και μεγάλη διάρκεια, θα «χτυπούν» την χώρα μέχρι το Σάββατο.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Σήμερα Πέμπτη (04-12-25) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ιονίου (κυρίως ν. Κεφαλονιά και Ζάκυνθος), μέχρι το μεσημέρι

β. στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας)

γ. στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα) και τις Σποράδες

δ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα)

ε. στην Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα)

στ. στην Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα)

ζ. στις Κυκλάδες

η. στην Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα)

θ. στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα.