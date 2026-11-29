«Να ακουστούν, όχι νοερά αλλά πραγματικά, οι φωνές νέων σπουδαστών της Θεολογίας».

Με αυτή τη φράση ο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας εξέφρασε την ελπίδα του να επαναλειτουργήσει σύντομα η Θεολογική Σχολή της Χάλκης, κατά τη δεύτερη ημέρα της προσκυνηματικής επίσκεψής του στην Κωνσταντινούπολη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τον κ. Τασούλα υποδέχθηκε στη Χάλκη ο επίσκοπος Αραβισσού Κασσιανός. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μίλησε μετά τη δοξολογία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Αγίας Τριάδας.

Ο επίσκοπος Αραβισσού Κασσιανός ανέφερε στην προσφώνησή του ότι η Σχολή βρίσκεται σε συστηματικό διάλογο με τις τουρκικές αρχές για την επαναλειτουργία της, ενώ συνεχίζονται οι εργασίες ανακαίνισης και επέκτασης των εγκαταστάσεών της.

Η ιστορική βιβλιοθήκη των 60.000 τόμων

Στην ομιλία του ο κ. Τασούλας αναφέρθηκε αρχικά στη συντήρηση της συλλογής της βιβλιοθήκης, ενημερώνοντας ότι η καταλογογράφηση των περίπου 60.000 τόμων πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της.

«Χαίρομαι που μαθαίνω ότι η καταλογογράφηση περίπου 60.000 τόμων πλησιάζει στο τέλος της. Να είστε βέβαιοι ότι και η δουλειά που απομένει θα ολοκληρωθεί».

Η προοπτική επαναλειτουργίας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επικαλέστηκε έναν στίχο του Γιώργου Σεφέρη και συνέδεσε την προοπτική επιστροφής των σπουδαστών στη Σχολή με τις ενέργειες του Οικουμενικού Πατριάρχη και τη συνεργασία του με τις τουρκικές αρχές.

«Καθώς ερχόμουν εδώ με τους συνεργάτες μου, με τη θάλασσα κάπως φουρτουνιασμένη, σκέφτηκα τον γνωστό στίχο ενός σπουδαίου Μικρασιάτη Έλληνα, του Γιώργου Σεφέρη: “Μα τι γυρεύουν οι ψυχές μας εδώ /πάνω σε καταστρώματα καταλυμένων καραβιών”. Τι γυρεύουν άραγε οι ψυχές μας εδώ, στην παλιά και ξακουστή Χάλκη, στον λόφο της Ελπίδος; Να ξαναβρούμε τους δεσμούς μας με την Ελλάδα, τον ελληνισμό και το Γένος. Και να δούμε ότι όλη αυτή η ιστορία, η μνήμη και η αναπόληση μπορούν να έχουν συνέχεια. Χάρη στις ενέργειες του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη και στη συνεργασία του με τις αρχές της Τουρκικής Δημοκρατίας, η προσπάθεια θα πετύχει. Ελπίζω σύντομα η προσευχή και η αναπόληση να φέρουν αποτέλεσμα και η Θεολογική Σχολή της Χάλκης να λειτουργήσει ξανά. Να ακουστούν και πάλι στις αίθουσές της οι φωνές νέων σπουδαστών της Θεολογίας. Έτσι θα δικαιωθεί ο αγώνας του Παναγιωτάτου και θα συνεχιστεί η ιστορική πορεία αυτής της Σχολής, που λειτούργησε και επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και επί Τουρκικής Δημοκρατίας και που όλοι περιμένουμε να ξαναλειτουργήσει».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κ. Τασούλας ευχαρίστησε επίσης την οικογένεια Μαρτίνου για τη συμβολή της στην αποκατάσταση θρησκευτικών χώρων, ανάμεσά τους και η Μονή της Αγίας Τριάδας.

«Δίκαια εκφράστηκαν έπαινοι και ευγνωμοσύνη προς την οικογένεια Μαρτίνου. Η έμπρακτη στήριξή της προς το Γένος θυμίζει παλιότερες εποχές και δίνει ξανά ζωή σε θρησκευτικούς χώρους, όπως αυτόν εδώ».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η θρονική εορτή και η έκθεση

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε, στη συνέχεια, στη θρονική εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου και στα εγκαίνια έκθεσης βυζαντινής τέχνης στο Σισμανόγλειο Μέγαρο το απόγευμα της Κυριακής.

«Ως Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, βρίσκομαι στη Χάλκη, στην Κωνσταντινούπολη, με την ευκαιρία της θρονικής εορτής του Πρωτόκλητου Αποστόλου Ανδρέα, ιδρυτή και προστάτη του Πατριαρχείου, την οποία θα γιορτάσουμε αύριο. Βρίσκομαι επίσης εδώ για τα εγκαίνια, σήμερα το απόγευμα, της έκθεσης που ετοίμασε ο γενικός πρόξενος σε συνεργασία με το υπουργείο Πολιτισμού. Η έκθεση αναδεικνύει τη λάμψη του Βυζαντίου και παρουσιάζει για πρώτη φορά αυτή την απαράμιλλη τέχνη έξω από το Πατριαρχείο, στο Σισμανόγλειο Μέγαρο, ώστε να μπορούν όλοι να τη θαυμάσουν».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ρωμιοσύνη της Κωνσταντινούπολης

Ο κ. Τασούλας μίλησε για τη στήριξη της Ρωμιοσύνης από την ελληνική Πολιτεία και το Οικουμενικό Πατριαρχείο και χαρακτήρισε τη διαρκή παρουσία του Ελληνισμού στην Κωνσταντινούπολη γέφυρα με την Τουρκία.

«Υπάρχει λοιπόν εδώ μια νέα ζωή που επιμένει, ελπίζει και αγωνίζεται. Μια ζωή για τον “λαό της χάρης”, για τον λαό και τη Ρωμιοσύνη της Κωνσταντινούπολης, που, όπως εύστοχα ειπώθηκε, είναι ταυτόχρονα μια χούφτα και μια οικουμένη. Αυτή τη ζωή η ελληνική Πολιτεία, το Πατριαρχείο και η Ρωμιοσύνη της Πόλης θα την προστατεύσουν, θα την υπερασπιστούν και θα τη στηρίξουν, ώστε να συνεχίσει να πλάθει τον μύθο της με όσα είναι αγαπητά στους θεούς και η παρουσία του ελληνισμού στην Πόλη να μην καταλήξει σε μια απλή ανάμνηση. Να συνεχιστεί αδιάκοπα. Να γίνει γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, αλλά και ανάμεσα στον ελληνισμό και την τουρκική Πολιτεία, που σήμερα φιλοξενεί όλα αυτά τα προσκυνήματα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ολοκληρώνοντας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στάθηκε στον ρόλο της Σχολής στην εκπαίδευση του κλήρου.

«Κλείνω την ομιλία μου εκφράζοντας τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη για την πρόσκληση που με έφερε σήμερα εδώ και για τα καλά και γενναιόδωρα λόγια σας, που καταλαβαίνω ότι απευθύνονται περισσότερο στον θεσμό που εκπροσωπώ και λιγότερο σε μένα. Νιώθω τυχερός που, μέσα σε αυτή την κατανυκτική και ιεροπρεπή ατμόσφαιρα, έζησα από κοντά το μεγαλείο αυτής της σπουδαίας Σχολής, που ανέθρεψε επί δεκαετίες γενιές Ελλήνων κληρικών και ανέδειξε σπουδαίους αρχιερείς, πατριάρχες και μάρτυρες, οι οποίοι έγραψαν σημαντικές σελίδες στην ιστορία του ελληνισμού και του Γένους», σημείωσε, ευχαριστώντας τους παρισταμένους για τη φιλοξενία και τη φροντίδα τους για τη διατήρηση της παράδοσης της Σχολής.

«Σας ευχαριστώ και πάλι για την υποδοχή, τη φιλοξενία και την επιμονή σας να διαφυλάσσετε τα ιερά και τα όσια του Γένους και να συνεχίζετε μια λαμπρή παράδοση. Είμαι βέβαιος ότι, με τη χάρη του Θεού, αυτή η παράδοση θα έχει και παρόν και μέλλον. Να είστε καλά!».

Επίσκοπος Κασσιανός: «Η σημερινή σας επίσκεψη είναι φόρος τιμής»

Στην προσφώνησή του, ο επίσκοπος Αραβισσού Κασσιανός υποδέχθηκε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τη συνοδεία του στον λόφο της Ελπίδος. Αναφέρθηκε στην ίδρυση της Σχολής από τον Πατριάρχη Γερμανό Δ΄ και χαρακτήρισε την επίσκεψη φόρο τιμής στην ιστορία της.

«Με μεγάλη χαρά και βαθιά συγκίνηση, η ιστορική Μονή της Αγίας Τριάδας και η Θεολογική Σχολή της Χάλκης σάς υποδέχονται όλους σήμερα εδώ, με αφορμή την επίσκεψή σας, εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, ως ανώτατου άρχοντα της ελληνικής Πολιτείας. Ανεβήκατε, εσείς και η σεβαστή συνοδεία σας, στον λόφο της Ελπίδος, όπου βρίσκονται η Μονή και η Σχολή μας. Είναι σαν ένα άλλο Όρος των Ελαιών, όπου δοξάζεται ο Τριαδικός Θεός και καλλιεργούνται τα ιερά γράμματα. Από αυτή την ιστορική Σχολή, που ίδρυσε ο Πατριάρχης Γερμανός Δ΄ στις εγκαταστάσεις της βυζαντινής Μονής της Αγίας Τριάδας, αποφοίτησαν πολλοί διακεκριμένοι πατριάρχες, ιεράρχες, κληρικοί και λαϊκά στελέχη της Εκκλησίας. Υπηρέτησαν την Ορθοδοξία και το Γένος και, ως στρατιώτες του Κυρίου που κήρυτταν τον λόγο του Θεού, πρόσφεραν πολύτιμες υπηρεσίες και έγιναν οι ίδιοι “θυσία δεκτή και ευάρεστη στον Θεό”. Η σημερινή σας επίσκεψη είναι φόρος τιμής στην ένδοξη ιστορία και τη μαρτυρία αυτού του ιερού τόπου».

Το Μνημόνιο Συνεργασίας για τη βιβλιοθήκη

Ο επίσκοπος υπενθύμισε ότι το 2021, όταν ο Κωνσταντίνος Τασούλας ήταν πρόεδρος της Βουλής, το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Βουλή των Ελλήνων συνήψαν μνημόνιο συνεργασίας για την καταλογογράφηση της συλλογής της βιβλιοθήκης.

«Είναι γνωστός, κύριε Πρόεδρε, ο ειλικρινής σεβασμός σας για τα ιερά και τα όσια του Γένους μας, τα οποία η Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία φυλάει σαν τα μάτια της, ως πολύτιμη παρακαταθήκη. Αυτό φάνηκε το 2021, στη διάρκεια της θητείας σας ως προέδρου της Βουλής, όταν το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Βουλή των Ελλήνων υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για να καταλογογραφηθούν τα βιβλία που φυλάσσονται στην ιστορική βιβλιοθήκη της Σχολής της Χάλκης».

Ο κ. Κασσιανός αναφέρθηκε επίσης στη στήριξη της ελληνικής Πολιτείας προς το Πατριαρχείο και τη Σχολή, με ειδική μνεία στις δωρεές του υπουργείου Πολιτισμού για τον εξοπλισμό της βιβλιοθήκης.

«Είμαστε βέβαιοι ότι τα ίδια αισθήματα προς την Ορθόδοξη Εκκλησία, ιδιαίτερα προς τον Αποστολικό και Οικουμενικό Θρόνο και προς τη Σχολή αυτή, που αποτελεί το επιστημονικό του στήριγμα, σας καθοδηγούν και στην άσκηση των καθηκόντων σας ως Προέδρου της Δημοκρατίας. Η αμέριστη στήριξη προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο και ιδιαίτερα προς τη Μονή και τη Σχολή μας εκφράζει τη στάση της ελληνικής Πολιτείας στο σύνολό της. Το δείχνουν και οι σημαντικές δωρεές του υπουργείου Πολιτισμού, επί της σημερινής ηγεσίας του, για τον εξοπλισμό της βιβλιοθήκης της Σχολής με σύγχρονα συστήματα και μηχανήματα».

«Άδικη» σιωπή 55 χρόνων

Ο επίσκοπος σημείωσε ότι η επίσκεψη έγινε ενώ συνεχίζονται οι εργασίες ανακαίνισης του κτιριακού συγκροτήματος και παράλληλα συνεχίζεται ο διάλογος με τις τουρκικές αρχές για την επαναλειτουργία της Σχολής. Χαρακτήρισε άδικη τη διακοπή της λειτουργίας της το 1971 και αναφέρθηκε στις προσπάθειες του Οικουμενικού Πατριάρχη και στη δωρεά του Αθανασίου Μαρτίνου.

«Η Θεολογική Σχολή, εξοχότατε, αναβαθμίζεται, εκσυγχρονίζεται και επεκτείνει τις εγκαταστάσεις της. Παράλληλα, βρίσκεται σε συστηματικό διάλογο με τις αρχές της χώρας, με στόχο να λειτουργήσει ξανά ως εκπαιδευτικό ίδρυμα και να μπει τέλος στη σιωπή που της επιβλήθηκε άδικα και χωρίς λόγο το 1971 και διαρκεί εδώ και 55 χρόνια».

Ο επίσκοπος Αραβισσού ολοκλήρωσε την προσφώνησή του με ευχές προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τη συνοδεία του και τον ελληνικό λαό.

«Με αυτές τις σύντομες σκέψεις και με χαρά και συγκίνηση, σας υποδεχόμαστε αυτή τη σημαντική ημέρα στην ιστορική Μονή και τη Σχολή της Χάλκης. Ευχόμαστε η χάρη και η ευλογία της Αγίας Τριάδας και του Αγίου Φωτίου του Μεγάλου, που επανίδρυσε τη Μονή, να προστατεύουν εσάς, τη σεβαστή συνοδεία σας και ολόκληρο τον ελληνικό λαό.

Καλώς ορίσατε!».

Λίγο πριν αναχωρήσει από το νησί της Χάλκης, ο κ. Τασούλας ξεναγήθηκε στις ανακαινισμένες αίθουσες διδασκαλίας, στο αμφιθέατρο και στη βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ