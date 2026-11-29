Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου στα Δωδεκάνησα, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Παράλληλα, από σήμερα έως και τη Δευτέρα, στο σύνολο του Νοτίου Αιγαίου θα πνέουν πολύ θυελλώδεις άνεμοι εντάσεως 8 έως 9 και τοπικά στο Αιγαίο 10 μποφόρ.

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Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με ανακοίνωσή της, καλεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες των νησιών της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας.

Ειδικότερα, συνιστά την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων, τη διέλευση από πλημμυρισμένους δρόμους, χειμάρρους και ρέματα, καθώς και την παραμονή σε υπόγειους ή ισόγειους χώρους που κινδυνεύουν να πλημμυρίσουν.

Λόγω της μεγάλης έντασης των ανέμων, οι πολίτες καλούνται να ασφαλίσουν αντικείμενα που ενδέχεται να παρασυρθούν, να αποφεύγουν δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές και να επικοινωνούν με τις κατά τόπους λιμενικές αρχές πριν από οποιαδήποτε προγραμματισμένη μετακίνησή τους διά θαλάσσης.

Η Πολιτική Προστασία συστήνει, τέλος, στους πολίτες να παρακολουθούν τις νεότερες μετεωρολογικές προβλέψεις και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ