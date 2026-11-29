Σε ισχύ τέθηκε από σήμερα στις 12 το μεσημέρι η υποχρεωτική χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή άλλων ανάλογων αντιολισθητικών μέσων για τα οχήματα που κινούνται σε συγκεκριμένες περιοχές της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με απόφαση της αρμόδιας διεύθυνσης Τροχαίας.

Ειδικότερα, απαγορεύεται προσωρινά η κυκλοφορία κάθε οχήματος που δεν διαθέτει τον προβλεπόμενο αντιολισθητικό εξοπλισμό, με το μέτρο να αφορά το οδικό δίκτυο της δημοτικής ενότητας Χορτιάτη του δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη και συγκεκριμένα τις περιοχές Φιλύρου, Ασβεστοχωρίου, Εξοχής και Χορτιάτη.

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Η απόφαση επεκτείνεται επίσης στον οικισμό Πεύκα του δήμου Νεάπολης – Συκεών, καθώς και στον οικισμό Αγίου Βασιλείου του δήμου Λαγκαδά.

Από την υποχρέωση εξαιρούνται τα οχήματα που διαθέτουν ειδικά ελαστικά χιονιού (χιονολάστιχα) ή ελαστικά με την προβλεπόμενη σήμανση του αλπικού συμβόλου και χαρακτηρισμό M+S.

Το μέτρο αποσκοπεί στην ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων υπό τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Οι οδηγοί που πρόκειται να κινηθούν στις συγκεκριμένες περιοχές, καλούνται να είναι εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα αντιολισθητικά μέσα και να οδηγούν με ιδιαίτερη προσοχή.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ