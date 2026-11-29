Τρία νέα μηνύματα του 112 εστάλησαν την Κυριακή 29 Νοεμβρίου σε Αττική, Εύβοια και Σκύρο για ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους που αναμένονται μέσα στις επόμενες ώρες και θα διαρκέσουν όλη τη Δευτέρα. Στην Αττική, οι βροχές προκάλεσαν προβλήματα στην παραλιακή και ανέβασαν τη στάθμη του Κηφισού, ενώ στα λιμάνια οι θυελλώδεις άνεμοι έχουν ήδη οδηγήσει σε ακυρώσεις δρομολογίων.

Η ενίσχυση των ανέμων είναι η επόμενη φάση της κακοκαιρίας «Άργος». Η ΕΜΥ προβλέπει βόρειους και βορειοανατολικούς ανέμους που θα φτάσουν τα 9 μποφόρ στα ανατολικά και τοπικά τα 10 στο Αιγαίο, ενώ στο Ιόνιο η ένταση αναμένεται να φτάσει τα 8 μποφόρ.

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Τι λένε τα νέα μηνύματα του 112

Το μήνυμα στην Αττική εστάλη γύρω στις 14:00. Αντίστοιχες ειδοποιήσεις εκδόθηκαν για την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας και χωριστά για τη Σκύρο. Και στις τρεις περιπτώσεις, το 112 προειδοποιεί για ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους από τις επόμενες ώρες της Κυριακής και για όλη τη Δευτέρα, καλώντας τους κατοίκους να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών και τα μέτρα αυτοπροστασίας.

Για την Αττική, η νεότερη ενημέρωση της Πολιτικής Προστασίας τοποθετεί την ενίσχυση των βοριάδων από αργά το απόγευμα της Κυριακής, με εντάσεις 8 έως 9 μποφόρ και τοπικά έως 10 μποφόρ.

Φούσκωσε ο Κηφισός, νερά στην Ποσειδώνος

Η έντονη βροχόπτωση ανέβασε αισθητά τη στάθμη του Κηφισού. Στην παραλιακή, νερά συγκεντρώθηκαν στον Άλιμο, στο ύψος της Καλαμακίου, και στη Γλυφάδα, στη συμβολή της Ποσειδώνος με την Καραμανλή.

Στην ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ. στις 13:00 παρέμενε κλειστή η δεξιά λωρίδα της Ποσειδώνος προς Πειραιά, στον Άλιμο. Κλειστή και στα δύο ρεύματα ήταν επίσης η οδός Ήμερου Πεύκου, στο ύψος της γέφυρας Βάρδα, μεταξύ Πικερμίου και Σπάτων. Από τη νύχτα είχαν καταγραφεί τα πρώτα πλημμυρικά προβλήματα στην Αττική, με προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας και στη Βούλα.

Απαγορευτικό απόπλου – Τι ισχύει σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση για τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, η εικόνα στα τρία λιμάνια της Αττικής έχει ως εξής. Λιμάνι Τι ισχύει για τα δρομολόγια Πειραιάς Προς το παρόν δεν εκτελούνται δρομολόγια, με εξαίρεση τις συνδέσεις του Αργοσαρωνικού με συμβατικά πλοία, κατόπιν συνεννόησης με τους πλοιάρχους. Ραφήνα Τα πρωινά δρομολόγια για Κυκλάδες εκτελέστηκαν. Ακυρώθηκαν οι απογευματινές αναχωρήσεις του «Fast Ferries Άνδρος» στις 16:45 και του «Superstar» στις 18:00 για Άνδρο, Τήνο και Μύκονο. Λαύριο Από το μεσημέρι, η εκτέλεση των δρομολογίων εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες και την κρίση των πλοιάρχων.

Δρομολόγια έχουν ανασταλεί και στις γραμμές Βόλος–Σποράδες, Καβάλα–Πρίνος Θάσου, Κεραμωτή–Λιμένας Θάσου, Αλεξανδρούπολη–Σαμοθράκη, Ρίο–Αντίρριο και Αργοστόλι–Ληξούρι. Όσοι έχουν προγραμματίσει ταξίδι καλούνται να επικοινωνούν με το λιμεναρχείο, την ακτοπλοϊκή εταιρεία ή το πρακτορείο τους πριν ξεκινήσουν για το λιμάνι.

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Πτώσεις δέντρων στην Εύβοια, κατολίσθηση στην Αιτωλοακαρνανία και χιόνια στη βόρεια Ελλάδα

Στη βόρεια Εύβοια, η πτώση πλατάνου προκάλεσε διακοπή της κυκλοφορίας στον δρόμο Προκόπι–Μαντούδι, ενώ νερά συγκεντρώθηκαν και στον δρόμο Λίμνη–Μαντούδι. Στην Αιτωλοακαρνανία, κατολίσθηση διέκοψε την κυκλοφορία στην παλαιά εθνική οδό Αντιρρίου–Ιωαννίνων, στο ύψος του Ευηνοχωρίου.

Στη βόρεια Ελλάδα, η χιονόπτωση και ο παγετός έφεραν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δράμα και στη Δυτική Μακεδονία. Σε τρία οδικά τμήματα της Δράμας ισχύουν περιορισμοί για βαρέα οχήματα και για οχήματα χωρίς αντιολισθητικά μέσα. Σε συγκεκριμένους δρόμους των Γρεβενών, της Καστοριάς και της Φλώρινας η κυκλοφορία γίνεται με ειδικά ελαστικά ή αντιολισθητικά μέσα.

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Πού παραμένει η κόκκινη προειδοποίηση και πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία τη Δευτέρα

Με βάση το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για την κακοκαιρία «Άργος», την Κυριακή ισχύει κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές σε Αττική, Βοιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια, Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Κορινθία και Αργολίδα. Σε πορτοκαλί προειδοποίηση βρίσκονται η ανατολική Αρκαδία και η Λακωνία. Τοπικά πυκνές χιονοπτώσεις αναμένονται στα ηπειρωτικά ορεινά, σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας και πρόσκαιρα σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο στη βόρεια Ελλάδα.

Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, η ΕΜΥ προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη, όπου ισχύει κόκκινη προειδοποίηση, και στα Δωδεκάνησα, όπου ισχύει πορτοκαλί. Στο Αιγαίο οι πολύ θυελλώδεις άνεμοι θα επιμείνουν στα 8 με 9 και τοπικά 10 μποφόρ.