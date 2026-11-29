Διακόπηκε το πρωί της Κυριακής 29 Νοεμβρίου η κυκλοφορία στον δρόμο Προκόπι–Μαντούδι στη Βόρεια Εύβοια, όταν οι ισχυροί άνεμοι της κακοκαιρίας «Άργος» έριξαν έναν μεγάλο πλάτανο στο οδόστρωμα. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες για να απομακρύνουν το δέντρο και να αποκατασταθεί η διέλευση των οχημάτων.

Επιχείρηση της Πυροσβεστικής στον δρόμο Προκόπι–Μαντούδι

Σύμφωνα με το τοπικό evima.gr, η απομάκρυνση του πλατάνου βρισκόταν σε εξέλιξη κατά την πρωινή ενημέρωση. Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν τον συγκεκριμένο δρόμο μέχρι να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

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Η έντονη βροχόπτωση έχει προκαλέσει προβλήματα και σε άλλα σημεία της Βόρειας Εύβοιας. Στη διαδρομή Λίμνη–Μαντούδι, νερά συγκεντρώθηκαν σε τμήματα του οδοστρώματος, δυσχεραίνοντας τη διέλευση. Στην ευρύτερη περιοχή της Λίμνης καταγράφηκαν και πτώσεις βράχων στο οδικό δίκτυο.

Κόκκινη προειδοποίηση για την Εύβοια – Είχε προηγηθεί μήνυμα του 112

Η Εύβοια βρίσκεται σήμερα σε κόκκινη προειδοποίηση της ΕΜΥ για ισχυρές βροχές. Το βράδυ του Σαββάτου είχε προηγηθεί μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους της Εύβοιας, με σύσταση για προσοχή στις μετακινήσεις λόγω ισχυρών βροχών και θυελλωδών ανέμων.

Στα ανατολικά, οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι αναμένεται να φτάσουν τα 9 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο τα 10. Οι άνεμοι έχουν ήδη προκαλέσει ακυρώσεις ακτοπλοϊκών δρομολογίων σε αρκετές γραμμές.