Η συνεχής χιονόπτωση και η ολισθηρότητα του οδοστρώματος έφεραν περιορισμούς σε τρία οδικά τμήματα της Δράμας από τις 10:30 το πρωί της Κυριακής 29 Νοεμβρίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε ότι σε συγκεκριμένους δρόμους σε Γρεβενά, Καστοριά και Φλώρινα η κυκλοφορία γίνεται μόνο με ειδικά ελαστικά ή αντιολισθητικές αλυσίδες.

Δράμα – Ποια οχήματα επηρεάζονται και σε ποιους δρόμους

Με απόφαση του διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας, στα παρακάτω τμήματα απαγορεύεται προσωρινά η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων με ωφέλιμο φορτίο άνω των 3,5 τόνων. Για τα υπόλοιπα οχήματα, η διέλευση επιτρέπεται εφόσον διαθέτουν αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα μέσα.

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Δρόμος Τμήμα όπου ισχύουν οι περιορισμοί Εθνική οδός Δράμας–Εξοχής Από το 17ο χλμ., στη διασταύρωση Κοκκινογείων, έως το 42ο χλμ., στην Εξοχή–Σύνορα Επαρχιακή οδός Βώλακα–Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού Από τον οικισμό Βώλακα έως το χιονοδρομικό κέντρο Επαρχιακή οδός Δράμας–Σιδηρονέρου Από το 22ο έως το 53ο χλμ., στον οικισμό Σκαλωτής

Τα μέτρα θα ισχύουν όσο διαρκούν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Την εφαρμογή τους έχει αναλάβει η Τροχαία Δράμας, η οποία μπορεί να λάβει πρόσθετα μέτρα αν χρειαστεί.

Δυτική Μακεδονία – Πού απαιτούνται αλυσίδες ή χιονολάστιχα

Οι ρυθμίσεις ακολουθούν τις χιονοπτώσεις που καταγράφηκαν από το πρωί στη Φλώρινα και την Κοζάνη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η κυκλοφορία γίνεται αποκλειστικά με ειδικά ελαστικά ή αντιολισθητικές αλυσίδες στα ακόλουθα σημεία: Περιφερειακή ενότητα Δρόμος Τμήμα Γρεβενά Γρεβενά–Σαμαρίνα–Βασιλίτσα 13ο–48ο χλμ. Γρεβενά Γρεβενά–Ζιάκας–Περιβόλι–Αβδέλλα 13ο–45ο χλμ. Καστοριά Καστοριά–Φλώρινα μέσω Βιτσίου 18ο–28ο χλμ. Καστοριά Καστοριά–Ιωάννινα μέσω Κοτύλης 25ο–57ο χλμ. Καστοριά Καστοριά–Αμύνταιο μέσω Κλεισούρας 22ο–31ο χλμ. Φλώρινα Φλώρινα–Συνοριακός Σταθμός Κρυσταλλοπηγής μέσω Βίγλας 1ο–52ο χλμ. Φλώρινα Φλώρινα–Καστοριά μέσω Βιτσίου 1ο–30ό χλμ. Φλώρινα Νέα εθνική οδός Φλώρινας–Κοζάνης 1ο–34ο χλμ. Φλώρινα Παλαιά εθνική οδός Φλώρινας–Κοζάνης μέσω Κλειδιού 1ο–32ο χλμ. Φλώρινα Παλαιά εθνική οδός Φλώρινας–Έδεσσας μέσω Κέλλης 17ο–34ο χλμ. Φλώρινα Επαρχιακή οδός Αετού–Νυμφαίου 1ο–9ο χλμ. Φλώρινα Αυτοκινητόδρομος Α-27 Από τον ανισόπεδο κόμβο Φλώρινας έως τον ισόπεδο κόμβο Νίκης Φλώρινα Εθνική οδός Φλώρινας–Νίκης 1ο–18ο χλμ. Φλώρινα Δήμοι Φλώρινας, Αμυνταίου και Πρεσπών Επαρχιακό και ορεινό οδικό δίκτυο

Τι ισχύει για τον εφοδιασμό με αλυσίδες και στην Κοζάνη

Σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας, οι οδηγοί οχημάτων χωρίς ειδικά ελαστικά πρέπει να έχουν μαζί τους αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα. Η υποχρέωση εφοδιασμού ισχύει και στην Κοζάνη, όπου, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά στην Εγνατία Οδό, στον κάθετο άξονα Κοζάνης–Πτολεμαΐδας και στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο.