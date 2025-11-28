Κακοκαιρία Adel: Δραματικές ώρες στα Τζουμέρκα με νέες κατολισθήσεις – Πλημμύρες και χαλάζι σε Αργολίδα και Λακωνία(βίντεο)

Δραματικές είναι ώρες που βιώνουν οι κάτοικοι στα Τζουμέρκα με την κακοκαιρία Adel να προκαλεί νέες κατολισθήσεις στην περιοχή και χωριά να εκκενώνονται από τους κατοίκους.

Έτσι, μετά το χωριό Άγναντα κατολίσθηση σημειώθηκε και στα Κουκούλια. Στην Αγνάντα, σπίτια κρέμονται σε μία… λωρίδα γης με τους κατοίκους να απομακρύνονται από το χωριό για την ασφάλεια τους. Εκτός από τον οικισμό στην Άγναντα, σοβαρή ανησυχία εκδηλώνεται και για τα πρώτα σπίτια του οικισμού Κουκούλια όπου και εκεί σημειώθηκε μεγάλη κατολίσθηση, ενώ σχεδόν σε όλο το επαρχιακό οδικό δίκτυο των Τζουμέρκων προκλήθηκαν χθες νέες καταπτώσεις.

Συνεργεία των δήμων Ιωαννιτών και Άρτας επιχειρούν σε σημεία ώστε να ανοίξουν οι δρόμοι μετά από κατολισθήσεις σε όλο το επαρχιακό οδικό δίκτυο των Τζουμέρκων. Στην Πλατανούσα, κατολίσθηση σε τμήμα του δρόμου έχει οδηγήσει σε πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας επιχειρήσεις έγιναν και στους Ραφταναίους.

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το συνολικό ύψος βροχόπτωσης την Τετάρτη και την Πέμπτη μέχρι το πρωί ήταν 156 χιλιοστά στην Πράμαντα, 150 στα Θεοδώριανα, 143 στον Καταρράκτη, 121 στα Λεπιανά Άρτας και 89 χιλιοστά στους Ασπράγγελους Ζαγορίου.

Χαλαζόπτωση είχαμε από το πρωί της Παρασκευής και στην Κεφαλονιά.

Τέλος, στην Ιεράπετρα δημιουργήθηκε υδροστρόβιλος.

Προβλήματα σε Λακωνία και Αργολίδα

Χαλάζι έπεσε λόγω της κακοκαιρίας σε Αργολίδα και Κεφαλονιά ενώ ζημιές από τις πλημμύρες έχουν καταγραφεί και στην Λακωνία. Στο Ναύπλιο σημειώθηκε ισχυρή καταιγίδα τη νύχτα της Πέμπτης με δεκάδες κεραυνούς.

Στο Πόρτο Χέλι πλημμύρισαν οι δρόμοι από την καταρρακτώδη βροχή την νύχτα της Πέμπτης (27/11).

Στον δήμο Ευρώτα στη Λακωνία έχουν πλημμυρίσει δρόμοι και χωράφια ενώ όπως μεταδίδει το spartanews.gr οι τοπικές Αρχές έχουν προχωρήσει σε αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων της περιοχής.

Επίσης, χαλαζόπτωση σημειώθηκε στην Μονεμβασιά, ενώ ζημιές από το χαλάζι και τη βροχή είχαμε στο Κρανίδι Αργολίδας.