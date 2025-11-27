Κακοκαιρία Adel: Μεγάλη κατολίσθηση στα Τζουμέρκα – Σπίτια κρέμονται πάνω από τον γκρεμό

Σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν στα Τζουμέρκα από την κακοκαιρία Adel, η οποία προκάλεσε κατολίσθηση στο τμήμα του Πάνω Μαχαλά, με σπίτια να βρίσκονται στον αέρα.

Όπως φαίνεται στη φωτογραφία που ανήρτησε στο facebook ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλ. Καχριμάνης, μεγάλο τμήμα πρανούς έχει υποχωρήσει, δημιουργώντας μια εκτεταμένη κατολίσθηση δίπλα από τα σπίτια της περιοχής.

Κάτοικοι και τοπικές αρχές παρακολουθούν με αγωνία την εξέλιξη του φαινομένου, καθώς η αστάθεια του εδάφους ενδέχεται να προκαλέσει περαιτέρω υποχωρήσεις.

Ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης μιλώντας στον Alpha υπογράμμισε πως το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στα Τζουμέρκα, και όπως είπε οι υποδομές έχουν υποστεί τεράστιο πλήγμα.

Εξήγησε πως η περιφέρεια επιχειρεί να καθαρίσει σημεία του οδοστρώματος δίνοντας προσωρινά ανοίγματα «δεν έχουμε σταματήσει να δουλεύουμε» είπε προκειμένου να επιτευχθεί να λειτουργήσει η περιοχή με δεδομένο ότι αφορά και σε τουριστικό χριστουγεννιάτικο προορισμό. Ερωτηθείς σχετικά, υπολόγισε πως για την αποκατάσταση των ζημιών θα αγγίξει το εκατομμύριο.