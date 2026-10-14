Κακοκαιρία: 58 κλήσεις στην Πυροσβεστική σε Αττική και Εύβοια

Σε εξέλιξη βρίσκεται κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους να έχουν εκδηλωθεί σε περιοχές της χώρας, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στην κυκλοφορία κυρίως σε Σκιάθο, Εύβοια κι Αττική.

Συνολικά 58 κλήσεις έχει δεχτεί για την Αττική και την Εύβοια το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος από χθες έως σήμερα στις 6 το πρωί, λόγω της έντονης βροχόπτωσης και των ισχυρών ανέμων που έχουν εκδηλωθεί.

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Ειδικότερα, στην Αττική το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έχει δεχτεί 38 κλήσεις κι έχουν πραγματοποιηθεί 9 αντλήσεις υδάτων και 15 κοπές δένδρων, ενώ στην Εύβοια 20 κλήσεις και έχουν πραγματοποιηθεί 19 κοπές δέντρων και μία πλύση οδοστρώματος.

Μήνυμα από το 112 εστάλη σήμερα το πρωί σε όσους βρίσκονται στα Πολιτικά Ευβοίας, καλώντας τους να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει:

«Έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή Πολιτικά Ευβοίας. Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Επιπλέον, στις 00.32 εκδόθηκε μήνυμα, για περιορισμό μετακινήσεων, στις απολύτως απαραίτητες στη Σκιάθο.

Υπενθυμίζεται ότι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, από χθες τις μεσημβρινές ώρες έως και σήμερα:

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* Την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

* Την Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας

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* Την Περιφέρεια Αττικής

* Την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

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* Την Περιφέρεια Κρήτης

* Τις Περιφερειακές Ενότητες Σάμου και Ικαρίας, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και

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* Την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε χθες, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές και σήμερα Τετάρτη (14-10-2026). Παράλληλα προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο.