Καιρός: Ξεπέρασε τους 28 βαθμούς Κελσίου ο υδράργυρος – Ποιες περιοχές έκαναν καλοκαίρι νωρίτερα;

Καλοκαιρινές συνθήκες επικράτησαν τη Μεγάλη Τρίτη (07.04), με τον υδράργυρο να σημειώνει αισθητή άνοδο και να ξεπερνά ακόμη και τους 28 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Το θερμό αυτό διάλειμμα αναμένεται να διατηρηθεί και το επόμενο 24ωρο, ωστόσο στη συνέχεια προβλέπεται απότομη μεταβολή του καιρού, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί έως και 9 βαθμούς Κελσίου και να συνοδεύεται από βροχοπτώσεις που ενδέχεται να διαρκέσουν έως και την Κυριακή του Πάσχα (12.04).

Σύμφωνα με το Meteo, η υψηλότερη θερμοκρασία της ημέρας καταγράφηκε στα Τρίκαλα, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 28,4 βαθμούς Κελσίου.

Ακολούθησαν η Σίδνος με 28,3 βαθμούς, η Αργυρούπολη Δράμας με 28,2 και τα Γιαννιτσά με 28,1 βαθμούς Κελσίου.

Παράλληλα, σε αρκετές ακόμη περιοχές οι θερμοκρασίες κινήθηκαν λίγο χαμηλότερα, όπως στον Μικρόκαμπο Δράμας, τη Χαλάστρα, την Αγία Τριάδα Φθιώτιδας και το Παλαιό Σκυλίτσι Ημαθίας.

Το ανοιξιάτικο σκηνικό αναμένεται να αρχίσει να υποχωρεί από το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης (08.04.2026), σηματοδοτώντας την έναρξη μιας πιο φθινοπωρινής εικόνας του καιρού.