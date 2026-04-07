Με κρύο ο Επιτάφιος και η Ανάσταση – Με τι καιρό θα σουβλίσουμε τον οβελία

Πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται να σημειωθεί τις επόμενες μέρες, η οποία αναμένεται να διαδεχθεί το ανοιξιάτικο κλίμα που επικρατεί.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, η υψηλή θερμοκρασία θα διατηρηθεί αρχικά, με τον πιο θερμό αέρα να κάνει την εμφάνισή του αργά το μεσημέρι σε κλειστά γεωγραφικά διαμερίσματα, μακριά από τη θάλασσα. Ωστόσο, η εικόνα του καιρού θα διαφοροποιηθεί αισθητά καθώς πλησιάζουμε προς τις τελευταίες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, για σήμερα Μεγάλη Τρίτη και αύριο προβλέπονται ιδιαίτερα υψηλές για την εποχή τιμές, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 25 έως 26 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας.

Από τη Μεγάλη Πέμπτη, εντούτοις, θα ξεκινήσει μια σταδιακή, μικρή υποχώρηση της ζέστης.

Η ουσιαστική μεταβολή τοποθετείται τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο, διάστημα κατά το οποίο μια ψυχρότερη αέρια μάζα θα περάσει πάνω από τη χώρα μας. Η σύγκρουση αερίων μαζών με διαφορετικά θερμο-υγρομετρικά χαρακτηριστικά θα προκαλέσει καιρική αστάθεια, φέρνοντας βροχοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια τμήματα, έντονη συννεφιά, καθώς και ενίσχυση των βόρειων ανέμων.

Αν και τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά μέχρι το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου, επιτρέποντας τη βελτίωση του καιρού, η θερμοκρασία θα έχει ήδη σημειώσει σημαντική πτώση. Ο υδράργυρος θα επιστρέψει κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, δηλαδή στους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Ως εκ τούτου, οι πιστοί που θα παρακολουθήσουν την περιφορά του Επιταφίου και την Ακολουθία της Ανάστασης θα βρεθούν αντιμέτωποι με αρκετό κρύο, ειδικά στον ηπειρωτικό κορμό, και συνιστάται να ντυθούν πιο βαριά. Παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες, ο μετεωρολόγος καθησυχάζει πως δεν αναμένονται προβλήματα που θα μπορούσαν να σταθούν εμπόδιο στις εκδηλώσεις.

Από την Κυριακή του Πάσχα και τη Δευτέρα, οι καιρικές συνθήκες θα βελτιωθούν γρήγορα, οι άνεμοι θα υποχωρήσουν και ο καιρός θα καταστεί και πάλι εξαιρετικός. Αναφορικά με τις θάλασσες, θα είναι καλοτάξιδες χωρίς σημαντικά προβλήματα για όσους ταξιδεύουν, αν και στα νότια οι άνεμοι ενδέχεται να προσεγγίσουν κατά τόπους τα 6 μποφόρ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο καιρός για το λεκανοπέδιο της Αττικής, η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερα ζεστή με ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 26 βαθμούς, με περιορισμένες νεφώσεις να κάνουν την εμφάνισή τους το απόγευμα γύρω από την Πάρνηθα και την Πεντέλη. Παρόμοια θα είναι η εικόνα και στη Θεσσαλονίκη, με ηλιοφάνεια, τον υδράργυρο να φτάνει τους 25 βαθμούς αργά το μεσημέρι και ανέμους που δεν θα προβληματίσουν.