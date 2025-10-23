Καιρός: Βροχές και καταιγίδες σήμερα – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν, ανάμεσά τους και η Αττική

Με φθινοπωρινή διάθεση είναι ο καιρός και σήμερα Πέμπτη 23/10, με τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου να αντιμετωπίζουν τα ισχυρότερα φαινόμενα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, στα δυτικά, τις Κυκλάδες και στο ανατολικό Αιγαίο θα σημειωθούν νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι το απόγευμα στις Κυκλάδες και μέχρι αργά το απόγευμα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 22, στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 24 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση για όλη τη χώρα

Αττική

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με τοπικές βροχές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και νότια.

Άνεμοι: Νότιοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και από το το απόγευμα νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και στα παράκτια της Θράκης μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων από το απόγευμα.

Άνεμοι: Νοτίων διευθύνσεων 2 με 3 και στα ανατολικά έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Εξασθένηση των φαινομένων από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με τοπικές βροχές και πιθανόν μικρής διάρκειας καταιγίδες τις μεσημβρινές ώρες στη νότια Εύβοια.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Στις Κυκλάδες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς ισχυρές μέχρι το απόγευμα. Στην Κρήτη αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά.

Άνεμοι: Στις Κυκλάδες νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στην Κρήτη νότιοι 3 με 4 μποφόρ και τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 22 και στην Κρήτη έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς ισχυρές μέχρι αργά το απόγευμα. Στα Δωδεκάνησα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 και στα Δωδεκάνησα από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου.