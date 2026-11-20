Σκαμπανεβάσματα αναμένεται να σημειώσει η θερμοκρασία τις επόμενες μέρες, με ισχυρούς ανέμους και βροχές, κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και τα ανατολικά.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την Όλγα Παπαβγούλη, η θερμοκρασία σήμερα (20.11.2026) θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα ενώ δεν αποκλείονται 28άρια ή 29άρια στη βόρεια Κρήτη. Σταδιακά ωστόσο οι άνεμοι που θα κυριαρχήσουν το Σαββατοκύριακο θα φέρουν νέα πτώση της θερμοκρασίας με αποτέλεσμα να σημειωθούν και κάποιες βροχές.

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Από το απόγευμα της Κυριακής θα πλησιάσει την χώρα μας νέα ατμοσφαιρική διαταραχή από τα δυτικά, επηρεάζοντας αρχικά τα βορειοδυτικά. Από τη Δευτέρα η θερμοκρασία θα αυξηθεί ξανά ενώ οι βροχές θα επηρεάσουν τη δυτική Ελλάδα. τη βόρεια χώρα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Για σήμερα αναμένονται βροχές κυρίως στη δυτική Ελλάδα, με έμφαση στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και έως τη βορειοδυτική Πελοπόννησο. Πρόσκαιρα φαινόμενα θα εκδηλωθούν και κατά μήκος της οροσειράς της Πίνδου, ενώ λιγότερες βροχές αναμένονται προς την πλευρά του ανατολικού Αιγαίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Σε Μακεδονία, Θεσσαλία, ανατολική Στερεά και ανατολική Πελοπόννησο οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν κοντά στους 23 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Ακόμη υψηλότερες τιμές αναμένονται στη βόρεια Κρήτη, όπου ο υδράργυρος ενδέχεται να αγγίξει τοπικά τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Παράλληλα, θα συνεχιστεί μια ήπια μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως προς τα νότια νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου, με έμφαση στην Κρήτη.

Μικρή πτώση το Σάββατο

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και έως 5 στο Ιόνιο.

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Η επικράτηση του βορειοδυτικού ρεύματος θα ευνοήσει την απομάκρυνση της αφρικανικής σκόνης και τη σταδιακή βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας.

Σχετικά με τη θερμοκρασία, θα σημειωθεί μικρή πτώση με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν τους 22 βαθμούς Κελσίου.

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Στα νοτιότερα τμήματα, κυρίως στη νότια Πελοπόννησο, ο υδράργυρος θα φτάσει τοπικά τους 23 με 24 βαθμούς.

Στην Κρήτη οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν υψηλότερες, αυτή τη φορά όμως κυρίως στα νότια τμήματα του νησιού, όπου οι μέγιστες τιμές ενδέχεται να αγγίξουν τους 26 βαθμούς Κελσίου.

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Ξεκινούν οι βροχές από την Κυριακή

Την Κυριακή, ένα βαρομετρικό χαμηλό από τα δυτικά, συνοδευόμενο από μετωπική διαταραχή, θα κινηθεί προς την Ιταλία και στη συνέχεια προς τα βορειότερα τμήματα της Βαλκανικής Χερσονήσου.

Το μέτωπο που θα συνοδεύει το συγκεκριμένο σύστημα θα αρχίσει να επηρεάζει περιφερειακά τη χώρα μας, με τα πρώτα φαινόμενα να αναμένονται από τις βραδινές ώρες.

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Έτσι, αρχικά ο καιρός θα είναι γενικά καλός, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας στις περισσότερες περιοχές.

Από το δεύτερο μισό της ημέρας οι νεφώσεις θα αρχίσουν σταδιακά να πυκνώνουν, κυρίως στα δυτικά, ενώ προς τις βραδινές ώρες θα εκδηλωθούν οι πρώτες βροχές στη βορειοδυτική Ελλάδα.

Καθώς θα πλησιάζουμε προς τη Δευτέρα, τα φαινόμενα θα ενισχυθούν, με την εκδήλωση καταιγίδων κυρίως στα βορειοδυτικά.

Οι άνεμοι θα φτάσουν το βράδυ έως 7 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Θα φτάσει το ανώτερο τους 22 βαθμούς Κελσίου

Ενισχύονται οι βροχές από τη Δευτέρα, νέα άνοδος της θερμοκρασίας

Τη Δευτέρα, η μετωπική διαταραχή που θα συνοδεύει το βαρομετρικό χαμηλό θα προκαλέσει περισσότερα φαινόμενα στη χώρα μας.

Οι βροχές θα επηρεάσουν κυρίως τη δυτική Ελλάδα και δευτερευόντως τη βόρεια χώρα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, αναμένονται κυρίως στα δυτικά, με ιδιαίτερη έμφαση στα βορειοδυτικά τμήματα, όπου τα φαινόμενα θα είναι εντονότερα.

Προς τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν και στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά τμήματα, καθώς και στην περιοχή του ανατολικού Αιγαίου. Ενώ δε θα λείψουν και λίγες χιονοπτώσεις στα βουνά της βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν θυελλώδεις έως 8 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή άνοδο, αγγίζοντας τους 24 βαθμούς.