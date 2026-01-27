Καιρός: Συνεχόμενες κακοκαιρίες με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους – Ποιες περιοχές θα πλήξουν

Συνεχόμενες κακοκαιρίες, αναμένεται να πλήξουν τη χώρα μας μέχρι το Σαββατοκύριακο, με βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους σε αρκετές περιοχές.

Το πρώτο κύμα κακοκαιρίας βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και επηρεάζει την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, ενώ νέα κύματα θα φτάσουν την Τετάρτη-Πέμπτη και το Σάββατο-Κυριακή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι περισσότερες βροχές αναμένονται στη δυτική Ελλάδα, στο Αιγαίο και στα βουνά της ηπειρωτικής χώρας, με ισχυρούς νοτιάδες και θερμοκρασίες λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Χιόνια θα σημειωθούν μόνο σε ορεινές περιοχές, ενώ η Αττική θα έχει σχετικά ήπιο καιρό με λίγες τοπικές βροχές.

Όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης: «είμαστε σε μία ροή συνεχόμενων κακοκαιριών, συνεχόμενων βαρομετρικών χαμηλών από την περιοχή της κεντρικής Ευρώπης και της Ιταλίας. Μας έρχονται βαρομετρικά χαμηλά που δίνουν και πολλές βροχές και καταιγίδες και δυνατούς νοτιάδες σε Ιόνιο και Αιγαίο και έτσι φαίνεται ότι θα πάμε τουλάχιστον μέχρι και τα μέσα της άλλης εβδομάδας», σημείωσε.

Σήμερα Τρίτη, το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας περιορίζεται προς το ανατολικό – νοτιοανατολικό Αιγαίο και τα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας. Μέχρι και το μεσημέρι, περιοχές όπως η Μακεδονία, η Θράκη, το βόρειο Αιγαίο και το ανατολικό – νοτιοανατολικό Αιγαίο θα δέχονται βροχές ακόμη και καταιγίδες, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός βελτιώνεται αισθητά με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Το βαρομετρικό χαμηλό απομακρύνεται και υποχωρεί η μεγάλη διαφορά πίεσης, με αποτέλεσμα οι άνεμοι να χάνουν από την έντασή τους. Στο Αιγαίο θα προσεγγίζουν τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν ισχυροί.

Μέχρι 15 βαθμούς η θερμοκρασία

Οι θερμοκρασίες παραμένουν καλές για την εποχή. Ο υδράργυρος θα φθάσει το μεσημέρι έως και τους 16 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά και βόρεια θα κυμανθεί στους 12 με 15 βαθμούς. Η αίσθηση ψύχρας και υγρασίας θα είναι πιο έντονη τις πρωινές ώρες.

Στην Αττική, η ημέρα ξεκινά με συννεφιές και δεν αποκλείονται λίγες τοπικές βροχές στα νότια του νομού, ωστόσο σχετικά γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι θα πνέουν με τοπικά ισχυρές εντάσεις και η θερμοκρασία θα προσεγγίσει τους 15 βαθμούς Κελσίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη Θεσσαλονίκη, τα φαινόμενα είναι πιο έντονα, με βροχές και πιθανές καταιγίδες κυρίως προς τα ανατολικά τμήματα. Από το απόγευμα ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται, ενώ ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 13 βαθμούς Κελσίου.

Για τις επόμενες ημέρες, ο κ. Μαρουσάκης ανέφερε ότι την Τετάρτη, παρότι η ημέρα θα ξεκινήσει με ήπιες καιρικές συνθήκες για τα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα, κοντά στο μεσημέρι θα μας προσεγγίσει νέο κύμα κακοκαιρίας από την Ιταλία. «Ο καιρός θα αρχίσει σιγά σιγά να επιδεινώνεται, πρώτα στη δυτική – βορειοδυτική χώρα και καθώς θα πηγαίνουμε προς το βράδυ και σε άλλα γεωγραφικά διαμερίσματα», εξήγησε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα κύρια χαρακτηριστικά της νέας κακοκαιρίας θα είναι και πάλι οι πολλές βροχές, οι καταιγίδες σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις, τα χιόνια σε βουνά του ηπειρωτικού κορμού και οι πολύ δυνατοί νοτιάδες, που σε Ιόνιο και Αιγαίο ενδέχεται να φθάσουν επίπεδα θυέλλης.

Η κακοκαιρία θα περάσει μέσα στην Πέμπτη, την Παρασκευή αναμένεται μια πρόσκαιρη βελτίωση, ενώ μέσα στο Σάββατο έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας με αρκετές βροχές, ιδιαίτερα την Κυριακή. Υπάρχει εκ νέου κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως σημείωσε ο μετεωρολόγος, «θα πάμε έτσι μέχρι τις αρχές της άλλης εβδομάδας και θα δείξει πότε ο καιρός θα σταθεροποιηθεί», καθώς τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας από την κεντρική Ευρώπη προς τη χώρα. Οι βροχές θα είναι φυσιολογικές για την εποχή, ωστόσο απαιτείται προσοχή.

Από την πλευρά του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας είπε: “Η χώρα βρίσκεται σε ρυθμό συνεχόμενων κακοκαιριών αυτή την εβδομάδα, με τρία διαδοχικά κύματα να επηρεάζουν διάφορες περιοχές. Το πρώτο κύμα επηρεάζει ήδη την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, ενώ τα επόμενα δύο αναμένονται Τετάρτη-Πέμπτη και Σάββατο-Κυριακή“.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, οι περισσότερες βροχές θα εκδηλωθούν στη δυτική Ελλάδα, στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στο ανατολικό Αιγαίο και στην Κρήτη, με νοτιάδες ισχυρής έντασης, ενώ οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα. Ο καιρός στην Αττική θα είναι σχετικά ήπιος, με λίγες βροχές κυρίως την Πέμπτη και μέγιστες θερμοκρασίες 15-16°C.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια: «”Τρία κύματα κακοκαιρίας αυτή την εβδομάδα…” Καλησπέρα!

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρώτο κύμα κακοκαιρίας αυτής της εβδομάδας με τα φαινόμενα να έχουν μετατοπιστεί στα ανατολικά και να επηρεάζουν μέχρι αύριο το απόγευμα την ανατολική Μακεδονία τη Θράκη να νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Τα άλλα δύο κύματα θα μας απασχολήσουν τα διήμερα Τετάρτη-Πέμπτη και Σάββατο-Κυριακή.

Οι περισσότερες βροχές θα εκδηλωθούν στη δυτική Ελλάδα, στην ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη, στο ανατολικό Αιγαίο και στην Κρήτη.

Επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες με εξαίρεση την Τρίτη στο Ιόνιο και την Κυριακή και στα δύο πελάγη που θα στραφούν σε βοριάδες. Την Πέμπτη και το Σάββατο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Κρύα μην περιμένετε. Τουναντίον, ο υδράργυρος θα βρεθεί 3-6 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα. Με αυτές τις συνθήκες τα χιόνια θα περιοριστούν στα βουνά.

Αττική: Χωρίς ιδιαίτερες βροχές ( περισσότερες την Πέμπτη) με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 15-16 βαθμούς.

Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι ο Φεβρουάριος θα ξεκινήσει με “μαλακό” καιρό. Καλή εβδομάδα!»

Η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ (27/1)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με κατά τόπους και χαλαζοπτώσεις προβλέπονται στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέχρι τις πρωινές ώρες, στην Κρήτη μέχρι τις μεσημεριανές και στα Δωδεκάνησα μέχρι τις απογευματινές ώρες.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και πρόσκαιρα μέχρι το μεσημέρι στη Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα μέχρι το πρωί στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, μέχρι το μεσημέρι στην Κρήτη και μέχρι τις απογευματινές ώρες στα Δωδεκάνησα.

Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και λίγες σποραδικές καταιγίδες. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά και τα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στα δυτικά και βαθμιαία και στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 14 με 16 και στη νησιωτική χώρα τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές, χιονοπτώσεις στα ορεινά και μέχρι νωρίς το πρωί σποραδικές καταιγίδες. Από το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα δυτικά βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, με πιθανότητα νωρίς το πρωί ασθενών τοπικών βροχών και στα νότια μεμονωμένων καταιγίδων. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 και στο εσωτερικό της Ηπείρου έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία και στη νότια Πελοπόννησο τις πρωινές ώρες οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στα νότια πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στην Κρήτη μέχρι το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 6 και τοπικά στην Κρήτη 7 μποφόρ στρεφόμενοι από το απόγευμα σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες στα νησιά Ανατολικού Αιγαίου και μέχρι το απόγευμα στα Δωδεκάνησα.

Ανεμοι: Νότιοι 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς τις πρώτες πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες και από το απόγευμα βαθμιαία αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ (28/1)

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και πιθανώς στην Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες με γρήγορη εξασθένηση.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα δυτικά από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα οι βροχές θα επεκταθούν και στην ανατολική νησιωτική χώρα.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5, στα νότια τοπικά έως 6, στρεφόμενοι γρήγορα στα δυτικά και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα σε νότιους νοτιοδυτικούς ενισχυόμενοι στο Ιόνιο και βαθμιαία στο Αιγαίο τοπικά στα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς, ενώ στα βορειοδυτικά δεν θα ξεπεράσει τους 12 με 13 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ (29/1)

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα. Γρήγορα τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα, ενώ τις βραδινές ώρες θα εξασθενίσουν και θα περιοριστούν κυρίως στα δυτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα νότια και ανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί και βαθμιαία στα δυτικά δυτικοί 4 με 6, στα πελάγη 7 και πιθανώς πρόσκαιρα στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία εξασθένηση στα βόρεια από τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (30/1)

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα. Τα φαινόμενα στα βόρεια βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στη νότια νησιωτική χώρα. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5, στα πελάγη 6 και μόνο στα νότια τοπικά 7 μποφόρ. Βαθμιαία εξασθένηση κυρίως στα βόρεια.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ (31/1)

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα νοτιοδυτικά και πιθανόν τα βόρειοανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5, στα νότια πελάγη 6 και τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια.