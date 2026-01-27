Καιρός: Σε φάση ύφεσης η κακοκαιρία – Πότε θα έχουμε ξανά έντονα καιρικά φαινόμενα, η πρόγνωση Μαρουσάκη

Συνεχόμενα βαρομετρικά χαμηλά αναμένεται να αλλάξει την εικόνα του καιρού που μέσα στην ημέρα μπαίνει σε πιο ήπια φάση μετά τις βροχές μεγάλης έντασης.

Τα βαρομετρικά χαμηλά ερχόμενα από την Ιταλία και την κεντρική Ευρώπη θα επηρεάσει την Ελλάδα από τα μέσα της βδομάδας, σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη. Οι συνεχόμενες κακοκαιρίες θα έχουν ως κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά τόπους καθώς επίσης και τους θυελλώδεις νοτιάδες.

Αλλαγή σκηνικού από Τετάρτη

Το σκηνικό του καιρού ωστόσο από την Τετάρτη θα αλλάξει πάλι. Από το πρωί τα βαρομετρικά από την Ιταλία θα φέρουν νέο κύμα κακοκαιρίας από τα Δυτικά το μεσημέρι. Αρχικά, θα επηρεάσει τα δυτικά και βορειοδυτικά της χώρας και μέχρι το βράδυ θα επεκταθεί και σε άλλα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις πολλές βροχές, τις καταιγίδες στις παραθαλάσσιες περιοχές, τα χιόνια στα ηπειρωτικά αλλά και τους πολύ δυνατούς νοτιάδες που θα φτάσουν ακόμα και τα 8 μποφόρ.

Ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί το απόγευμα της Πέμπτης και να εμφανίσει εκ νέου επιδείνωση από το Σάββατο που θα επεκταθεί μέχρι την Δευτέρα.

Καιρός σήμερα: Βροχές και καταιγίδες μέχρι το απόγευμα – Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα, στις Κυκλάδες και στη Κρήτη και πρόσκαιρα μέχρι το μεσημέρι στη Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα μέχρι το πρωί στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, μέχρι το μεσημέρι στην Κρήτη και μέχρι τις απογευματινές ώρες στα Δωδεκάνησα.

Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και λίγες σποραδικές καταιγίδες, ενώ ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά και τα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στα δυτικά και βαθμιαία και στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 14 με 16 και στη νησιωτική χώρα τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση για όλη τη χώρα

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς τις πρώτες πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες και από το απόγευμα βαθμιαία αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές, χιονοπτώσεις στα ορεινά και μέχρι νωρίς το πρωί σποραδικές καταιγίδες. Από το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα δυτικά βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών νωρίς το πρωί. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 και στο εσωτερικό της Ηπείρου έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στη Θεσσαλία και στη νότια Πελοπόννησο τις πρωινές ώρες οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στα νότια πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες στην Κρήτη μέχρι το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 6 και τοπικά στην Κρήτη 7 μποφόρ στρεφόμενοι από το απόγευμα σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες στα νησιά ανατολικού Αιγαίου και μέχρι το απόγευμα στα Δωδεκάνησα.

Άνεμοι: Νότιοι 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.