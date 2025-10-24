Καιρός σήμερα: Περιορίζονται οι βροχές, ανεβαίνει η θερμοκρασία

Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός από σήμερα Παρασκευή 24/10, με τοπικές βροχές να εκδηλώνονται σε αρκετές περιοχές και τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα δούμε αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο νοτιοδυτικοί έως 7 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στο Ιόνιο, στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στις Κυκλάδες τους 23 με 25 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση για όλη τη χώρα

Αττική

Καιρός: Τοπικές νεφώσεις.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Βαθμιαία από τα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5, στα δυτικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το βράδυ βόρειοι βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και βαθμιαία βελτίωση από νωρίς το απόγευμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά νοτιοδυτικοί έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες στα νησιά του Ιονίου και στα παράκτια της Ηπείρου σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων από το απόγευμα και από τα βόρεια.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Βαθμιαία θα σταφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στην νοτιοανατολική Πελοπόννησο και στη Θεσσαλία μέχρι νωρίς το απόγευμα.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία στα ανατολικά και νότια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 26 και κατά τόπους έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στη δυτική Κρήτη μέχρι το απόγευμα.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα δυτικά 5 με 6 και βαθμιαία στις δυτικές Κυκλάδες πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 και στην Κρήτη 26, κατά τόπους 27 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νότιοι 5 με 6 και βαθμιαία έως 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 23 με 24 και στα Δωδεκάνησα έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.