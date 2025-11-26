Καιρός σήμερα: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη μισή χώρα – “Red Code” 4 περιφέρειες για την κακοκαιρία Adel

Σε εξέλιξη είναι η επέλαση της κακοκαιρίας Adel με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας.

Η ΕΜΥ έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης με κόκκινη προειδοποίηση για ορισμένες περιοχές, ενώ σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, θέτοντας σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» τις Περιφέρειες και τους Δήμους των Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου από αύριο μέχρι και την Παρασκευή.

Ήδη από νωρίς το βράδυ της Τρίτης 25/11 τα πρώτα φαινόμενα άρχισαν σε περιοχές της Ηπείρου, οι οποίες μόλις πριν από δύο ημέρες χτυπήθηκαν από σφοδρές βροχοπτώσεις, που προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές.

Ο καιρός σήμερα Τετάρτη 26/11

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό σήμερα, στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι και Παξοί), την Ήπειρο, θα σημειωθούν από το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, δυτική και νότια Πελοπόννησο και από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 17 με 19 και στα νότια τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση για όλη τη χώρα

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν βροχές και αργότερα μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Από αργά το βράδυ οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 , στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι και Παξοί), την Ήπειρο και από το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, δυτική και νότια Πελοπόννησο.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, στο Ιόνιο 6 έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη νότια Πελοπόννησο από το απόγευμα τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα ανατολικά 6 και στη νότια Εύβοια 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 και από το απόγευμα τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στο ανατολικό Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.