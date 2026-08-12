Καιρός: Επιμένουν τα μελτέμια μέχρι τον Δεκαπενταύγουστο – Πτώση της θερμοκρασίας από την Πέμπτη

Συνεχίζονται οι ισχυροί βοριάδες μέχρι τον Δεκαπενταύγουστο, με την θερμοκρασία να σημειώνει αισθητή πτώση, ενώ ανήμερα της Παναγίας ο καιρός αναμένεται να είναι βροχερός σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Συγκεκριμένα, η θερμοκρασία, μετά τις υψηλές τιμές των προηγούμενων ημερών, θα ακολουθήσει πτωτική πορεία, ιδιαίτερα από την Παρασκευή 14 Αυγούστου και μετά. Το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι οι βόρειοι άνεμοι οι οποίοι θα ενισχυθούν, φτάνοντας στο Αιγαίο τοπικά τα 8 μποφόρ.

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Σήμερα, Τετάρτη 12 Αυγούστου, ο καιρός θα είναι κατά βάση αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 με 6 μποφόρ στα ανατολικά και τοπικά τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει κατά τόπους τους 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Από την Πέμπτη, ωστόσο, οι θερμοκρασίες αρχίζουν να υποχωρούν, ενώ οι βοριάδες θα παραμείνουν ισχυροί. Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ, ενώ τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται κυρίως στη Μακεδονία και την Ήπειρο.

Η πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει περισσότερο αισθητή την Παρασκευή 14 Αυγούστου. Οι βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι θα ενισχυθούν περαιτέρω στα ανατολικά, με το Αιγαίο να παραμένει στο επίκεντρο των ισχυρών ανέμων, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.

Πώς θα είναι ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο

Ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο, ο καιρός θα παρουσιάσει περισσότερες νεφώσεις κατά τόπους, με πρόσκαιρες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες φαινόμενα αναμένονται επίσης στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα παραμείνουν βόρειοι, στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 7, τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει λίγο ακόμη, με την πτώση να είναι περισσότερο αισθητή στα ανατολικά.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση του μελτεμιού: όσο οι βόρειοι άνεμοι δυναμώνουν στο Αιγαίο, ευνοείται η μεταφορά πιο δροσερών αερίων μαζών προς την ανατολική ηπειρωτική χώρα και περιορίζονται οι μέγιστες θερμοκρασίες.

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Με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, το διάστημα 12 έως 16 Αυγούστου χαρακτηρίζεται από ενισχυμένο μελτέμι, με τις ισχυρότερες εντάσεις να εντοπίζονται κυρίως στο Αιγαίο, ενώ από τις 17 Αυγούστου και μετά διαφαίνεται σταδιακή εξασθένηση των ανέμων και νέα άνοδος της θερμοκρασίας.

Η πρόγνωση των επόμενων ημερών

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 13-08-2026

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Γενικά αίθριος καιρός. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

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Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-08-2026

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Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15-08-2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες και στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά.