Καιρός σήμερα: Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία – Σε ποιες περιοχές θα βρέξει

Βροχές αναμένονται σήμερα Τρίτη 14/10 σε αρκετές περιοχές της χώρας, καθώς ο καιρός έχει φορέσει για τα καλά τα φθινοπωρινά του.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη δυτική Κρήτη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες στην ανατολική Πελοπόννησο πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα σχετικά καλός θα είναι καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα δυτικά θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα πελάγη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα νοτιοανατολικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 24 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση για όλη τη χώρα

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και τις πρωινές ώρες βόρειοι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο βόρειοι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην ανατολική Πελοπόννησο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 και τοπικά στην Κρήτη έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 και στα Δωδεκάνησα από 17 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.