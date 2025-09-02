Καιρός σήμερα: Ανεβαίνει η θερμοκρασία, πού θα φτάσει τους 36 βαθμούς – Έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα Τρίτη 2/9, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο και να αγγίζει τους 36 βαθμούς.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, σήμερα προβλέπονται λίγες τοπικές νεφώσεις το απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5, στα ανατολικά και νότια πελάγη τοπικά έως 6 και από το απόγευμα στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός σήμερα: Αναλυτική πρόγνωση για όλη τη χώρα

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις το απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στο Ιόνιο 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 και κατά τόπους έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και τοπικά στα ανατολικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 με 35 και κατά τόπους έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και από το απόγευμα τοπικά στα ανατολικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 με 32 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Aίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 με 33 και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα έως 34 βαθμούς Κελσίου.