Καιρός: Ισχυρές καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα – Έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο

Βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στην Κρήτη έως τις βραδινές ώρες και στα Δωδεκάνησα από το μεσημέρι, προβλέπει η ΕΜΥ για σήμερα, Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Παράλληλα, οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 9 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα.

Η κακοκαιρία συνεχίζεται στο νότιο Αιγαίο, ενώ τοπικές βροχές αναμένονται και σε τμήματα των ανατολικών ηπειρωτικών, στην Εύβοια και στις Κυκλάδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.

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Κρήτη και Δωδεκάνησα: Πότε αναμένονται τα ισχυρά φαινόμενα

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, στην Κρήτη οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες θα είναι κατά τόπους ισχυρές έως τις βραδινές ώρες.

Στα Δωδεκάνησα, τα κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα αναμένονται από το μεσημέρι.

Η Κρήτη παραμένει σε Red Code, με προειδοποίηση του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν ήδη κινητοποιήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και τις Κυκλάδες

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, στην Εύβοια και στις Κυκλάδες προβλέπονται κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Υπάρχει επίσης πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν πρόσκαιρα τις απογευματινές ώρες στα βορειοανατολικά.

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Έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο – Εξασθένηση από το απόγευμα

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις:

Στα δυτικά: 4 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Ιόνιο 6 μποφόρ.

4 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Ιόνιο 6 μποφόρ. Στα ανατολικά: 6 με 8 μποφόρ.

6 με 8 μποφόρ. Στο Αιγαίο: τοπικά 9 μποφόρ.

Από το απόγευμα αναμένεται εξασθένηση των ανέμων.

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Πού θα φτάσει η θερμοκρασία

Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Στα δυτικά θα είναι τοπικά υψηλότερη, με τις μέγιστες τιμές να διαμορφώνονται στους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.