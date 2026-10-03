Απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο – Άνεμοι έως 9 μποφόρ

Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, λόγω των ισχυρών ανέμων που φθάνουν κατά τόπους τα 9 μποφόρ.

Οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, με το Λιμενικό Σώμα–Ελληνική Ακτοφυλακή να συνιστά στους επιβάτες να επιβεβαιώνουν την εκτέλεση των δρομολογίων τους πριν ξεκινήσουν για τα λιμάνια.

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Αργοσαρωνικός: Μόνο με συμβατικά πλοία

Σύμφωνα με το Λιμενικό, τα δρομολόγια στον Αργοσαρωνικό πραγματοποιούνται μόνο με συμβατικά πλοία.

Τα υδροπτέρυγα παραμένουν δεμένα, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν την εκτέλεση των δρομολογίων τους.

Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει προβλήματα και στην ξηρά, με δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική σε Αττική και Κρήτη για τις επιπτώσεις των ανέμων και των έντονων βροχοπτώσεων.

Τι πρέπει να κάνουν όσοι ταξιδεύουν

Οι επιβάτες που έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται, πριν μεταβούν στα λιμάνια, να επικοινωνούν με:

Τα κατά τόπους λιμεναρχεία.

Τα τουριστικά πρακτορεία.

Στόχος είναι να ενημερώνονται για ενδεχόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια, καθώς οι μετακινήσεις εξαρτώνται από τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Παράλληλα, στην Κρήτη παραμένει η προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα και περιορισμό των μετακινήσεων έως το απόγευμα του Σαββάτου.