Flydubai: Με τσεκούρι η επίθεση στον κυβερνήτη – Τα Εμιράτα μιλούν για απόπειρα τρομοκρατίας

Ως απόπειρα «τρομοκρατικής επίθεσης» χαρακτηρίζουν πλέον οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων το περιστατικό στην πτήση FZ1073 της flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, αποκαλύπτοντας ότι ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε στον κυβερνήτη με τσεκούρι έκτακτης ανάγκης.

Την ανακοίνωση έκανε το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο γενικός εισαγγελέας των Εμιράτων, Χάμαντ Σάιφ αλ Σάμσι, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο WAM. Πρόκειται για την πρώτη ανακοίνωση των αρχών της χώρας που αποδίδει τρομοκρατικό χαρακτήρα στην επίθεση της Τετάρτης.

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Η εξέλιξη προσθέτει νέα στοιχεία στην υπόθεση της πτήσης της flydubai, ενώ η έρευνα για τα κίνητρα και το ενδεχόμενο εμπλοκής άλλων προσώπων παραμένει σε εξέλιξη.

Επίθεση με τσεκούρι και απόπειρα κατάληψης του αεροσκάφους

Σύμφωνα με τον γενικό εισαγγελέα, ο συγκυβερνήτης χρησιμοποίησε τσεκούρι έκτακτης ανάγκης για να επιτεθεί στον πιλότο μέσα στο πιλοτήριο και επιχείρησε να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους.

Το συγκεκριμένο εργαλείο αποτελεί εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης του αεροσκάφους.

Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες της επίθεσης, τα κίνητρα και πιθανές διασυνδέσεις του συγκυβερνήτη, αξιοποιώντας υλικά και ψηφιακά στοιχεία. Η επίσημη ανακοίνωση δεν δίνει ακόμη απάντηση στο αν έδρασε μόνος του.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως η ταυτότητά του

Πηγή με γνώση της υπόθεσης ανέφερε ότι ο συγκυβερνήτης ονομάζεται Χάμαμ αλ Χαμάμι και είναι υπήκοος Ομάν.

Οι αρχές των Εμιράτων δεν έχουν προς το παρόν επιβεβαιώσει την ταυτότητά του, παρά το σχετικό αίτημα.

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Εκπρόσωπος της flydubai περιορίστηκε να δηλώσει ότι οι συνθήκες του περιστατικού εξακολουθούν να ερευνώνται, χωρίς να προχωρήσει σε περαιτέρω σχόλια.

Πώς ακινητοποιήθηκε και προσγειώθηκε το αεροσκάφος

Κατά τη διάρκεια της πτήσης την Τετάρτη, επιβάτες και μέλη του πληρώματος κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη, μετά την επίθεση στον κυβερνήτη.

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Ένας εφεδρικός πιλότος της flydubai που επέβαινε στο αεροσκάφος ανέλαβε τον έλεγχο και το προσγείωσε στην Ταμπούκ, στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία. Εκεί συνελήφθη ο συγκυβερνήτης.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν υποστηρίξει ότι σκοπός του ήταν να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους, στο οποίο επέβαιναν περισσότεροι από 170 επιβάτες και μέλη πληρώματος.

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Ερευνάται αν υπήρχαν εντολές από τρίτους

Σύμφωνα με Ισραηλινό κυβερνητικό αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters, Ισραηλινοί ερευνητές θα συμμετάσχουν στην έρευνα που διεξάγουν τα Εμιράτα, για τις συνθήκες της επίθεσης και το υπόβαθρο του συγκυβερνήτη.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Παρασκευή ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο ο συγκυβερνήτης να έδρασε κατόπιν εντολών τρίτων, προειδοποιώντας ότι όποιος εμπλέκεται θα πληρώσει «βαρύ τίμημα».

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Είχε επίσης αποδώσει στον συγκυβερνήτη ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση και τάσεις αυτοκτονίας. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού, ενώ τα ακριβή κίνητρα και τυχόν διασυνδέσεις εξακολουθούν να ερευνώνται.