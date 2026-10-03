Κακοκαιρία: 34 κλήσεις στην Αττική λόγω ανέμων και 31 στην Κρήτη για τις βροχοπτώσεις

Δεκάδες κλήσεις για προβλήματα από τους ισχυρούς ανέμους στην Αττική και τις έντονες βροχοπτώσεις στην Κρήτη έχει δεχθεί το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, με τις δυνάμεις να παραμένουν κινητοποιημένες.

Στην Αττική, η Πυροσβεστική δέχθηκε 34 κλήσεις από περίπου τις 07:30 το πρωί της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου έως περίπου τις 06:00 το πρωί του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου. Οι κλήσεις αφορούσαν κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων σε διάφορες περιοχές, λόγω των ισχυρών ανέμων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, 31 κλήσεις έχουν καταγραφεί στην Περιφέρεια Κρήτης λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, ενώ τα φαινόμενα αναμένεται να παραμείνουν ισχυρά έως τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου.

Αττική: 21 κοπές δέντρων και επτά αφαιρέσεις αντικειμένων

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, μετά τις κλήσεις για παροχή βοήθειας πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές της Αττικής:

21 κοπές δέντρων.

Επτά αφαιρέσεις αντικειμένων.

Οι 34 κλήσεις αποτελούν τον συνολικό αριθμό των ειδοποιήσεων που δέχθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων για την Αττική στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Κρήτη: Ισχυρά φαινόμενα έως το απόγευμα

Στην Κρήτη, οι έντονες βροχοπτώσεις συνεχίζουν να κινητοποιούν τον μηχανισμό αντιμετώπισης της κακοκαιρίας.

Όπως επισημαίνει η Πυροσβεστική, οι δυνάμεις της σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης παραμένουν ισχυρές, ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται όλοι οι συναρμόδιοι φορείς.

Το νησί παραμένει σε Red Code, με μήνυμα του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στις απολύτως απαραίτητες, καθώς η προειδοποίηση αφορά έντονα καιρικά φαινόμενα έως το απόγευμα του Σαββάτου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις για την εξέλιξη της κακοκαιρίας.