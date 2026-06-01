Στον «φούρνο» η χώρα την Δευτέρα 1/6 – Ξεπέρασε τους 36°C η μέγιστη θερμοκρασία

Άκρως καλοκαιρινό ήταν το σκηνικό του καιρού την Δευτέρα 1/6 με τη θερμοκρασία να ξεπερνάει τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με το Meteo μικρή περαίτερω άνοδο σημείωσε η θερμοκρασία στη χώρα τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 με τη μέγιστη τιμή να ξεπερνά τοπικά τους 36°C. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στον σταθμό των Τρικάλων και ήταν ίση με 36.4οC.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον παρακάτω χάρτη παρουσίαζεται η κατανομή των μέγιστων θερμοκρασίων στη χώρα έως τις 18:10 της Δευτέρας 1 Ιουνίου 2026.

Στον πίνακα εντός του χάρτη παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες καθώς και το πλήθος των μετεωρολογικών σταθμών όπου η μέγιστη θερμοκρασία ξεπέρασε ορισμένα θερμοκρασιακά κατώφλια. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι 170 σταθμοί του δικτύου (~30%) κατέγραψαν μέγιστες θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 30οC.