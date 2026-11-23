Φωτιά στο Άλσος Αιγίου Αχαΐας
Στο σημείο 18 πυροσβέστες και 6 οχήματα
Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας, 23 Νοεμβρίου σε χορτολιβαδική έκταση στην τοπική κοινότητα Άλσος Αιγίου Αχαΐας.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 23 Νοεμβρίου 2026, περίπου στις 12:30.
Κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.
Επιπρόσθετα κινητοποιήθηκε ο δήμος Αιγιαλεΐας προκειμένου να παρέχει συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αχαΐας.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις