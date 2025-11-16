Καιρός: Ποιες περιοχές θα πλήξουν ισχυρές βροχοπτώσεις την επόμενη εβδομάδα

Ισχυρές βροχοπτώσεις αναμένεται να σημειωθούν στα μέσα της επόμενης εβδομάδας σε κάποιες περιοχές της χώρας, με τον καιρό να παραμένει ανοιξιάτικος στο υπόλοιπο τμήμα.

Οι περιοχές που θα πληγούν από τις βροχοπτώσεις είναι τα βορειοδυτικά της χώρας, και ειδικά το βόρειο Ιόνιο και η Ήπειρος.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά οι βροχοπτώσεις θα είναι έντονες και θα φέρουν μεγάλα ύψη βροχής την Τρίτη (18.11.2025) και την Τετάρτη (19.11.2025).

🎯H ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΑΣ ΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΣΤΑ ΒΔ

✅Μπορεί -όπως γράψαμε και χθές- να μη "χειμωνιάζει" τις επόμενες ημέρες, καθώς επικραατεί νοτιοδυτικό ρευμα στις ανώτερες στάθμες της ατμόσφαιαρας, ωστόσο αυτό το ΝΔ ρεύμα ευνοεί τις βροχές κυρίως στη δυτική Ελλάδα .

⚠️Η προσοχή μας το διήμερο… pic.twitter.com/zE1nt7RKi3— Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 16, 2025

Στην ανάρτησή του αναφέρει:

«H προσοχή μας στραμμένη στα ΒΔ

Η προσοχή μας το διήμερο Τρίτης-Τετάρτης θα πρέπει να είναι στραμμένη στα βορειοδυτικά ( Β. Ιόνιο, Ηπειρο) όπου προβλέπονται μεγάλα ύψη βροχής».

Ο καιρός τη Δευτέρα (17.11.2025)

Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές αρχικά στο ανατολικό Αιγαίο, τα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές. Νωρίς το πρωί, ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, από το μεσημέρι στη Θράκη και κυρίως στο Ιόνιο και την Ήπειρο. Από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο ενδέχεται να εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και από το απόγευμα, στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια και θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στα υπόλοιπα τμήματα τους 21 με 23 και στα νότια τοπικά τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη (18.11.2025)

Στα δυτικά και τα βόρεια νεφώσεις με βροχές αρχικά στα δυτικά και τη Θράκη, που από το μεσημέρι θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα βόρεια τμήματα. Τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο όπου θα σημειωθούν και καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο 5 με 7 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Τετάρτη (19.11.2025)

Στα δυτικά και βόρεια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις, πιο πυκνές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Πέμπτη (20.11.2025)

Αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες ενδέχεται να σημειωθούν στο Ιόνιο. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.