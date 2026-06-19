Καιρός: Λιακάδα και λίγη συννεφιά σήμερα – Ισχυρά μελτέμια και μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα Παρασκευή 19/6, ωστόσο σε ορισμένες περιοχές θα εκδηλωθούν και βροχές.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, σήμερα αναμένονται λίγες νεφώσεις στα νότια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας και της ανατολικής Θεσσαλίας με πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες.

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Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου και στα δυτικά ηπειρωτικά τους 30 με 32 και τοπικά τους 33 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 29 με 31 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29, τοπικά στα νοτιοανατολικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση για όλη τη χώρα

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

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Θερμοκρασία: Από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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Καιρός: Λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι – απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα γύρω ορεινά θα εκδηλωθούν ηπειρωτικά μεμονωμένες καταιγίδες, . Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 4 μποφόρ.

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Θερμοκρασία: Από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

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Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα νότια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας και πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οι νεφώσεις θα αυξηθούν στη Μακεδονία, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται το βράδυ.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται το βράδυ.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ .

Θερμοκρασία: Από 17 έως 31 και στα ηπειρωτικά 32 τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας και πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες. Βαθμιαία νεφώσεις θα αναπτυχθούν και στα υπόλοιπα τμήματα και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβροι στη Θεσσαλία και την κεντρική Στερεά και πιθανόν στα ορεινά της ανατολικής Πελοπόννησου. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά και τα νότια 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 28 και στην Κρήτη 29 τοπικά 30 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και στα Δωδεκάνησα τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες πιθανότητα τοπικών όμβρων ή μεμονωμένων καταιγίδων.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.