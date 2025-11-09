Καιρός: Νέο κύμα ισχυρών 40ωρων καταιγίδων από τους μετεωρολόγους – Τι προβλέπεται έως την Παρασκευή

Από το απόγευμα της Κυριακής ξεκινούν έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες σε όλη τη χώρα, οι οποίες θα συνεχιστούν έως τα μέσα της εβδομάδας, σύμφωνα με τις προγνώσεις της ΕΜΥ και τις επικαιροποιήσεις του εκτάκτου δελτίου επιδείνωσης καιρού. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν πρώτες είναι το Ιόνιο, η Ήπειρος και η Μεσσηνία.

Σήμερα, οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι και νοτιοανατολικοί 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα φτάσουν πρόσκαιρα τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 18-20 βαθμούς στα βόρεια και τους 22-24 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές. Το κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει και την Αττική, την Εύβοια, τη Θράκη, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, με τα φαινόμενα να διαρκούν έως το απόγευμα της Τρίτης. Την Τετάρτη αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας, ενώ μέχρι το τέλος της εβδομάδας τα έντονα φαινόμενα θα υποχωρήσουν.

Νέος κύκλος ισχυρών καταιγίδων 40 ωρών – Εκτίμηση Τσατραφύλια

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει ότι ξεκινά νέος κύκλος ισχυρών καταιγίδων διάρκειας 40 ωρών.

Όπως σημειώνει, το πρώτο ιταλικό βαρομετρικό χαμηλό είχε φέρει μέχρι και 100 τόνους νερού ανά στρέμμα στη δυτική Ελλάδα. Το δεύτερο χαμηλό από την Ιταλία θα δώσει έντονα φαινόμενα από το απόγευμα της Κυριακής έως το μεσημέρι της Τρίτης, κυρίως στη δυτική και βόρεια Ελλάδα.

Πιο αναλυτικά:

Κυριακή 9/11: Ιόνιο, Ήπειρος, Αιτωλοακαρνανία, Ηλεία, Μεσσηνία, ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μεγάλα ύψη βροχής και ραγδαιότητα. Υπάρχει κίνδυνος πλημμυρών.

Δευτέρα 10/11: Από το βράδυ έως Τρίτη το απόγευμα, βροχές και καταιγίδες σε Θράκη, ανατολική νησιωτική χώρα και Δωδεκάνησα. Στην Αττική, τα φαινόμενα θα είναι έντονα αλλά μικρής διάρκειας.

Τρίτη 11/11: Βροχές μέχρι το μεσημέρι σε Θράκη, βορειοανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα.

Από την Τρίτη θα επικρατήσουν βοριάδες και η θερμοκρασία θα πέσει ελαφρά, ενώ οι βροχές θα περιοριστούν.

Εκτίμηση Κολυδά

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι οι βροχές θα είναι αξιόλογες τις πρώτες δύο ημέρες, αλλά από τα μέσα της εβδομάδας τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν. Η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι μικρή και πρόσκαιρη από την Τετάρτη.

Πορτοκαλί προειδοποίηση ΕΜΥ

Η ΕΜΥ έχει εκδώσει πορτοκαλί προειδοποίηση για τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, επικαιροποιώντας το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που θα ισχύει έως την Τρίτη.

Σύμφωνα με το δελτίο:

Κυριακή 09-11-25: Ιόνιο και από αργά το απόγευμα Ήπειρος και δυτική Στερεά. Δευτέρα 10-11-25: Μέχρι μεσημέρι: Ιόνιο, Ήπειρος, δυτική Στερεά

Μέχρι αργά το απόγευμα: δυτική Πελοπόννησος

Κεντρική και ανατολική Μακεδονία

Από το απόγευμα: Θράκη

3. Τρίτη 11-11-25: Μέχρι μεσημέρι στη Θράκη, βορειοανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα.

Αναλυτική πρόγνωση για όλη την εβδομάδα

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-11-2025

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική – ανατολική Μακεδονία, από το απόγευμα στη Θράκη, μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και την Ήπειρο και μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές στην κεντρική – ανατολική Μακεδονία, από το απόγευμα στη Θράκη, μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και την Ήπειρο και μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι κατά τόπους στην ανατολική νησιωτική χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα στα δυτικά σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24 και στην Κρήτη τους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που στην κεντρική – ανατολική Μακεδονία και από το απόγευμα στη Θράκη θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία στα θαλάσσια – παράκτια τμήματα έως 6 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα και από τα δυτικά θα στραφούν σε βορειοανατολικούς έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά και μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 7 στρεφόμενοι βαθμιαία από το απόγευμα σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα νότια τμήματα.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι στα δυτικά.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα δυτικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 24 και στην Κρήτη τους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπου τη νύχτα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές που βαθμιαία θα ενταθούν και κυρίως τις μεσημβρινές – απογεματινές ώρες θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 στρεφόμενοι το βράδυ σε δυτικών διευθύνσεων έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ THΝ ΤΡΙΤΗ 11-11-2025

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι, στη Θράκη, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, θα είναι τοπικά ισχυρά.

Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και πρόσκαιρα κυρίως στη δυτική και κεντρική Μακεδονία μεμονωμένες καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα σε όλες τις περιοχές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί και στο ανατολικό Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, πρόσκαιρα στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια όπου θα φτάσει τους 17 με 19, στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 23 και στην Κρήτη τους 24 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ THΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12-11-2025

Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στην ανατολική και νότια χώρα όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ THΝ ΠΕΜΠΤΗ 13-11-2025

Στην ανατολική και νότια χώρα, νεφώσεις με τοπικές βροχές ενώ μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται αρχικά στην Κρήτη και από τις απογευματινές ώρες, στο βόρειο Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι πιθανόν τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 βαθμιαία έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ THΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-11-2025

Στην ανατολική και νότια χώρα, νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.