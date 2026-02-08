Καιρός: Μέχρι τους 17 βαθμούς σήμερα ο υδράργυρος – Αστάθεια από αύριο με βροχές και καταιγίδες

Επιμένει και σήμερα ο ανοιξιάτικος καιρός με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 17 βαθμούς και τους βορειοδυτικούς ανέμους στο Αιγαίο τα 6 μποφόρ.

Το σκηνικό του καιρού αναμένεται να αλλάξει από αύριο, Δευτέρα, με βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας.

Η αστάθεια θα διατηρηθεί και την Τρίτη και την Τετάρτη, με κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα, κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Την Πέμπτη αναμένονται νέες βροχές και καταιγίδες, πρόσκαιρα ισχυρές στο ανατολικό Αιγαίο και τα δυτικά τμήματα της χώρας.

Πρόγνωση για σήμερα

Στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια με τοπικές βροχές στα βόρεια και το πρωί στα κεντρικά. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια ορεινά.

Ο καιρός τη Δευτέρα 09-02-2026

Λίγες νεφώσεις οι οποίες θα είναι αυξημένες στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, στο βόρειο Αιγαίο ανατολικοί με την ίδια ένταση ενισχυόμενοι από το απόγευμα σε 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Θα φθάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και κατά τόπους στα νότια τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη 10-02-2026

Άστατος καιρός, κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από το απόγευμα στα βόρεια. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν ανατολικοί βορειανατολικοί 5 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, κυρίως στα βόρεια.

Ο καιρός την Τετάρτη 11-02-2026

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά τόπους και κατά διαστήματα. Στα δυτικά και τα νότια θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στα δυτικά από το απόγευμα πιθανώς να είναι ισχυρές. Τα φαινόμενα γρήγορα θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5, τοπικά 6 και βαθμιαία στα νότια έως 7 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητοί 3 με 4 και στο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και από το απόγευμα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Πέμπτη 12-02-2026

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα, οι οποίες τις πρωινές ώρες στο ανατολικό Αιγαίο και τις βραδινές στα δυτικά πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.