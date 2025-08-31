Καιρός: Με ζέστη ξεκινάει ο Σεπτέμβριος – Μέχρι 35 βαθμούς αύριο η θερμοκρασία

Τέρμα καλοκαιρινός παραμένει ο καιρός παρά το γεγονός ότι αύριο ξεκινά Σεπτέμβριος που παραδοσιακά θεωρείται φθινοπωρινός μήνας.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, αύριο 1η Σεπτεμβρίου θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο καιρός ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα στη Θράκη.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4, τοπικά στο Ιόνιο 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στη θάλασσα Κυθήρων 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα Δωδεκάνησα 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου.