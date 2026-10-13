Καιρός: Καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι στην Αττική – Ποιες περιοχές κινδυνεύουν με πλημμύρες

Νέο κύμα κακοκαιρίας πλήττει τη χώρα μας από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, 13 Οκτωβρίου, με τον μετεωρολόγο Σάκη Αρναούτογλου να προειδοποιεί για έντονα καιρικά φαινόμενα στην Αττική, που θα έχουν διάρκεια.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στα social media, ο μετεωρολόγος αναφέρει πως οι δυνατές καταιγίδες που θα εκδηλωθούν σήμερα, την Τετάρτη θα συνδυαστούν με θυελλώδεις ανέμους που θα πνέουν έως 9 μποφόρ. Τα έντονα φαινόμενα θα δοκιμάσουν τις αντοχές τόσο της Αττικής όσο και της Εύβοιας.

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Προβλέπει πως τα προβλεπόμενα ύψη βροχής που θα πέσουν στην Αττική, μπορεί να προκαλέσουν πλημμύρες τόσο στα βόρεια όσο και στα νότια και ειδικά κατά μήκος των ρεμάτων.

Τα φαινόμενα αναμένεται να κοπάσουν για λίγο τα μεσάνυχτα προς Τετάρτη, πριν σημειωθεί νέα έξαρση από το μεσημέρι της Τετάρτη, με 9 μποφόρ.

Ο μετεωρολόγος αναφέρεται και στις περιοχές που κάηκαν το φετινό καλοκαίρι, προειδοποιώντας για μεγάλο κίνδυνο παράσυρσης χωμάτων και φερτών υλικών που μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα σε δρόμους και υποδομές.

Η ανάρτηση του Σάκη Αρναούτογλου

Αττική: Προσοχή! Οι δυνατές βροχές σήμερα συναντούν αύριο Τετάρτη και θυελλώδεις βοριάδες. Ένας συνδυασμός που μπορεί να δοκιμάσει τις αντοχές του νομού Αττικής αλλά και την Εύβοια!

Αυξημένη προσοχή χρειάζεται στην Αττική σήμερα, Τρίτη 13 Οκτωβρίου, και αύριο, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Οι ισχυρές βροχές και οι πιθανές καταιγίδες θα συνδυαστούν την Τετάρτη με πολύ ενισχυμένους βοριάδες. Σημασία θα έχει τόσο η ένταση όσο και η διάρκεια των βροχοπτώσεων. Τα προβλεπόμενα ύψη βροχής στην Αττική, εφόσον επιβεβαιωθούν, μπορούν να προκαλέσουν τοπικά σημαντικά πλημμυρικά προβλήματα, ιδιαίτερα όπου η δυνατή βροχή επιμείνει για ώρες. Πιθανές επιπτώσεις είναι η γρήγορη άνοδος των νερών σε ρέματα, η συσσώρευση νερού σε δρόμους και υπόγειες διαβάσεις, καθώς ίσως και σε υπόγεια και ισόγειους χώρους και διακοπές της κυκλοφορίας.

Παρότι οι μεγαλύτερες ποσότητες φαίνεται να συγκεντρώνονται κυρίως στα βορειότερα τμήματα του νομού, προβλήματα μπορεί να εμφανιστούν και χαμηλότερα, κατά μήκος των ρεμάτων που δέχονται αυτά τα νερά.

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Στις καμένες ή έντονα διαβρωμένες πλαγιές υπάρχει επιπλέον κίνδυνος παράσυρσης χώματος και φερτών υλικών, που μπορεί να δυσκολέψουν την απορροή σε στενά περάσματα και τεχνικά έργα. Δεν αναμένονται οι ίδιες επιπτώσεις παντού, αλλά οι ποσότητες αυτές δικαιολογούν αυξημένη ετοιμότητα σε ολόκληρη την Αττική.

Οι δυνατές βροχές αναμένεται να επηρεάσουν την Αττική κατά τη διάρκεια της ημέρας και ενδέχεται να συνεχιστούν μέχρι περίπου τα μεσάνυχτα. Μια πρόσκαιρη εξασθένηση μέσα στη νύχτα δεν σημαίνει λήξη της κακοκαιρίας.

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Αύριο Τετάρτη αναμένεται νέα έξαρση, τουλάχιστον μέχρι τις μεσημεριανές ώρες, με τις νέες βροχοπτώσεις να προστίθενται σε όσες θα έχουν προηγηθεί.

Αύριο οι βοριάδες στα πιο εκτεθειμένα τμήματα της Αττικής μπορούν να φτάσουν τα 7 και πρόσκαιρα τα 8-9 μποφόρ. Όπου το έδαφος έχει διαποτιστεί πολύ από τις βροχές, τα δέντρα μπορεί να χάσουν μέρος της στήριξής τους και να ξεριζωθούν ευκολότερα. Πέρα από σπασμένα κλαδιά και αντικείμενα που παρασύρονται, πιθανές πτώσεις δέντρων μπορούν να κλείσουν δρόμους, να προκαλέσουν ζημιές σε οχήματα και τοπικές διακοπές ρεύματος. Αποφεύγουμε τη στάθμευση και την παραμονή κάτω από μεγάλα δέντρα όσο διαρκούν οι ισχυροί άνεμοι, ακόμη και αν η βροχή έχει προσωρινά σταματήσει.

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Κοντά στα βουνά η βροχή μπορεί να είναι εντονότερη και να κρατήσει περισσότερο. Γι’ αυτό χρειάζεται προσοχή στην Αττική, στην Εύβοια ίσως και στη δυτική Κρήτη. Τα νερά κατεβαίνουν προς κατοικημένες περιοχές και μπορεί να φουσκώσουν τα ρέματα, ακόμη και εκεί όπου η βροχή είναι λιγότερη. Στην κακοκαιρία, η έγκαιρη ενημέρωση μπορεί να δώσει σε έναν οδηγό τον χρόνο να αποφύγει έναν πλημμυρισμένο δρόμο, σε μια γειτονιά να προετοιμαστεί και στις υπηρεσίες να επέμβουν εκεί όπου χρειάζονται.

Τα μετεωρολογικά ραντάρ βοηθούν να βλέπουμε πού δυναμώνει και πώς κινείται η βροχή. Μαζί με βροχόμετρα στα ορεινά και αισθητήρες στάθμης στα ρέματα, μπορούν να δώσουν πιο έγκαιρη εικόνα του κινδύνου. Για την Αττική, έχει ιδιαίτερη σημασία αυτές οι πληροφορίες να φτάνουν άμεσα στους ανθρώπους που καλούνται να αποφασίσουν και να επέμβουν.

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Αυτή η πρακτική ανάγκη βρίσκεται πίσω από την ερώτηση που κατέθεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως ευρωβουλευτής και μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Ζήτησα να γνωρίζουμε πόσα ευρωπαϊκά χρήματα έχουν δεσμευθεί και καταβληθεί για ραντάρ, σταθμούς και συστήματα προειδοποίησης και ποιος εξοπλισμός έχει πράγματι εγκατασταθεί και λειτουργεί.

Γιατί ο πολίτης δικαιούται να γνωρίζει ότι οι διαθέσιμοι πόροι αξιοποιούνται για την προστασία του και ότι, όταν πλησιάζει ο κίνδυνος, θα έχει έγκαιρη ενημέρωση και χρόνο να προφυλαχθεί. Παρακολουθούμε τις επίσημες ενημερώσεις, περιορίζουμε τις περιττές μετακινήσεις κατά τις ώρες των έντονων φαινομένων και ασφαλίζουμε αντικείμενα σε μπαλκόνια και αυλές. Δεν διασχίζουμε πλημμυρισμένους δρόμους ή ρέματα. Ακόμη και όταν η βροχή εξασθενήσει στην περιοχή μας, τα νερά από τα ορεινά μπορεί να συνεχίσουν να φτάνουν χαμηλότερα.

Το επικαιροποιήμενο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Tο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α.α. 14/2026 που εκδόθηκε τη Δευτέρα 12-10-2026 1230 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται σήμερα Τρίτη (13-10-2026) και αύριο Τετάρτη (14-10-2026) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Παράλληλα προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο

Αιγαίο από το βράδυ της Τρίτης (13-10-2026).

Πιο συγκεκριμένα,

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Α. Σήμερα Τρίτη (13-10-2026)

α) Στα νησιά του Ιονίου (Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ζάκυνθος), τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα.

β) Στη Χαλκιδική από το μεσημέρι.

γ) Στις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) και την Εύβοια από τις απογευματινές ώρες.

Επισημαίνεται ότι στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια.

δ) Πρόσκαιρα στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και τις Κυκλάδες (κυρίως τα δυτικά και βόρεια τμήματα) από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα.

ε) Στα Δωδεκάνησα από αργά τη νύχτα.

στ) Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) από τις βραδινές ώρες.

Β. Αύριο Τετάρτη (14-10-2026)

α) Στη Χαλκιδική έως τις πρωινές ώρες.

β) Στις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) και την Εύβοια έως το απόγευμα. Επισημαίνεται ότι στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια.

γ) Στα Δωδεκάνησα έως το απόγευμα.

δ) Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) έως αργά τη νύχτα.

2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 και πρόσκαιρα τοπικά έως 10 μποφόρ θα πνέουν αρχικά στο βόρειο Αιγαίο και βαθμιαία και στο κεντρικό, από το βράδυ της Τρίτης έως αργά τη νύχτα της Τετάρτης.