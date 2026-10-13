Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ριπές ανέμων έως 10 μποφόρ – Ποιες περιοχές θα πλήξει η κακοκαιρία

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο καιρού τα μεσάνυχτα, με την ΕΜΥ να προειδοποιεί για ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, όπου δεν αποκλείονται τοπικές χαλαζοπτώσεις, κάνοντας λόγο για πορτοκαλί προειδοποίηση.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ, η κακοκαιρία θα επηρεάσει αρκετές περιοχές της χώρας τόσο σήμερα όσο και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026, ενώ σε ορισμένες περιοχές τα φαινόμενα αναμένεται να έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια.

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Από το βράδυ της Τρίτης αναμένονται πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο, οι οποίοι κατά τόπους θα φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ και πρόσκαιρα τα 10 μποφόρ.

Ο καιρός την Τρίτη

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται την Τρίτη 13 Οκτωβρίου στις εξής περιοχές:

Ιόνιο, δυτική Στερεά και δυτική και νότια Πελοπόννησος: Τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν από τις πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα. Στο Ιόνιο περιλαμβάνονται η Λευκάδα, η Κεφαλονιά και η Ζάκυνθος.

Χαλκιδική: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από το μεσημέρι.

Σποράδες, ανατολική Θεσσαλία και Εύβοια: Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τις απογευματινές ώρες και αναμένεται να έχουν ένταση και διάρκεια.

Βορειοανατολική Πελοπόννησος, ανατολική Στερεά και Αττική: Πρόσκαιρη επιδείνωση προβλέπεται από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα.

Κυκλάδες: Ισχυρά φαινόμενα αναμένονται κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα.

Κρήτη: Κυρίως στα Χανιά και το Ρέθυμνο από τις βραδινές ώρες.

Δωδεκάνησα: Τα φαινόμενα αναμένονται από αργά τη νύχτα.

Ο καιρός την Τετάρτη

Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, η κακοκαιρία θα συνεχιστεί σε συγκεκριμένες περιοχές, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ.

Ειδικότερα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στη Χαλκιδική έως τις πρωινές ώρες.

Στις Σποράδες, στην ανατολική Θεσσαλία και στην Εύβοια έως το απόγευμα, με τα φαινόμενα να έχουν κατά τόπους ένταση και διάρκεια.

Στα Δωδεκάνησα έως το απόγευμα.

Στην Κρήτη, κυρίως στα Χανιά και το Ρέθυμνο, έως αργά τη νύχτα.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο Αιγαίο, καθώς οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά.

Η ΕΜΥ προειδοποιεί ότι από το βράδυ της Τρίτης έως αργά τη νύχτα της Τετάρτης θα πνέουν τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, αρχικά στο βόρειο Αιγαίο και σταδιακά και στο κεντρικό Αιγαίο.

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Η έντασή τους θα φτάνει τα 8 με 9 μποφόρ, ενώ πρόσκαιρα σε τοπικό επίπεδο θα αγγίζει τα 10 μποφόρ.

Οι ισχυροί άνεμοι ενδέχεται να επηρεάσουν τις θαλάσσιες συγκοινωνίες, ενώ οι ταξιδιώτες καλούνται να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στα δρομολόγια των πλοίων από τις αρμόδιες αρχές και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες.

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Η πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου

Για την ένταση των φαινομένων και τις πιθανές επιπτώσεις στις μετακινήσεις μίλησε ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος στο MEGA.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «Θα έχουμε ολικό απαγορευτικό την Τετάρτη (14/10/26) κατά την άποψή μου», εκφράζοντας την εκτίμηση ότι οι καιρικές συνθήκες ενδέχεται να δημιουργήσουν σοβαρές δυσκολίες στις θαλάσσιες μετακινήσεις. Σημείωσε ότι σε ορισμένες περιοχές μπορεί να είναι δύσκολη ακόμη και η προσγείωση αεροσκαφών, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων και των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

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Ο ίδιος αναφέρθηκε και στις ριπές των ανέμων, λέγοντας ότι «οι ριπές του ανέμου θα φτάνουν τα 10 μποφόρ την Τετάρτη και την Πέμπτη που σημαίνει βροχοθύελλες».

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας στους πολίτες

Συστάσεις στους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων.

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Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Επιπλέον, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, σε εφαρμογή τίθεται το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων, ενώ οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα από έντονα φαινόμενα της εν λόγω κακοκαιρίας.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:

-Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

-Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

-Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

-Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

-Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

-Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κ.λπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

-Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κ.λπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι:

-Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

-Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο:

-Ακινητοποιήστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

-Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

-Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

-Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο:

-Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

-Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

-Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

-Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

-Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

-Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κ.λπ.).

-Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

-Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

-Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.