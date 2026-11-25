Ταυτοποιήθηκε από την αστυνομία ένας 41χρονος, ο οποίο άναψε ναυτικό πυρσό σε γήπεδο στη Θεσσαλονίκη στις 13 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα.

Παράλληλα, σε έρευνα στην οικία του εντοπίστηκε ποσότητα κάνναβης και ένα μαχαίρι τύπου “πεταλούδα”.

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Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

Στο πλαίσιο διενεργούμενης προκαταρκτικής εξέτασης, έπειτα από αστυνομική έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού από τις κάμερες του κλειστού κυκλώματος καταγραφής και ηλεκτρονικής επιτήρησης του γηπέδου, εξακριβώθηκαν τα στοιχεία ταυτότητας του 41χρονου.

Στο πλαίσιο αυτό, αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ποσότητα κάνναβης, συνολικού μεικτού βάρους 2,6 γραμμαρίων και

μαχαίρι, τύπου «πεταλούδα», συνολικού μήκους 23 εκ. με μήκος λάμας 11,5 εκ.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο 41χρονος συνελήφθη για παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τα όπλα.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα κατασχεθέντα πειστήρια θα αποσταλούν αρμοδίως.