Αυτά τα Χριστούγεννα το ArGOODaki των Goody’s Burger House γιορτάζει 25 χρονιά προσφοράς και ενώνει τις δυνάμεις του με το El Sistema Greece, με στόχο να δώσει σε όλα τα παιδιά την ευκαιρία να ανακαλύψουν τον κόσμο της μουσικής και να γίνουν μέρος μιας μεγάλης μουσικής παρέας, χωρίς αποκλεισμούς.

Με κεντρικό μήνυμα «Share Music, Share Love», το επετειακό ArGOODaki συμμετέχει σε μια μεγάλη «ορχήστρα χαράς» και στηρίζει το έργο του El Sistema Greece, συμβάλλοντας στην παροχή δωρεάν μουσικής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου σε ακόμα περισσότερα παιδιά στην Ελλάδα και δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να βιώσουν τη μοναδική εμπειρία της συμμετοχής σε ένα μουσικό σύνολο και σε μια μεγάλη μουσική κοινότητα.

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Παραγγέλνοντας ένα γεύμα ArGOODaki και επιλέγοντας ένα από τα διαθέσιμα φετινά δώρα ​ – το κλασικό και αγαπημένο λούτρινο καφέ ή λευκό ArGOODaki, παιδικά σκουφάκια, ear muffs, επιτραπέζιο παιγνίδι τύπου Tetris, νεσεσέρ σε 2 χρώματα, fleece poncho και 2 δημοφιλή επιτραπέζια παιχνίδια, όπως το UNO® – συμβάλλουμε ώστε η μαγεία της μουσικής να φτάσει σε ακόμη περισσότερες γωνιές της χώρας. Γιατί κάθε παιδί αξίζει την ευκαιρία να ανακαλύψει τον δικό του ήχο, να μοιραστεί τη δημιουργικότητά του και να ονειρευτεί ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Αυτά τα Χριστούγεννα, γινόμαστε όλοι μαζί μια «ορχήστρα χαράς», όπου κάθε παιδί έχει τη δική του θέση!

Ο κ. Γιάννης Δημητρίου, Group Brand Manager των Goody’s Burger House, δήλωσε: «Εδώ και 25 χρόνια, το ArGOODaki μεγαλώνει μαζί με τα παιδιά και εξελίσσεται, παραμένοντας πιστό σε αυτό που το κάνει ξεχωριστό: την πίστη ότι κάθε παιδί αξίζει να έχει ευκαιρίες στο όνειρο, στη δημιουργία και στην εξέλιξη. Η φετινή μας επέτειος είναι μια όμορφη αφορμή να συνεχίσουμε αυτή τη διαδρομή, μεταδίδοντας τη χαρά της μουσικής και ενισχύοντας τον σκοπό και το όραμα της El Sistema Greece. Γιατί η μουσική είναι πιο όμορφη όταν τη μοιραζόμαστε· κι ακόμη πιο όμορφη, όταν τη μοιραζόμαστε με τα παιδιά…».

Από την πλευρά της, η κ. Ζωή Ζενιώδη, Καλλιτεχνική Διευθύντρια της El Sistema Greece, ανέφερε: «Η ορχήστρα μας ενσαρκώνει μια παγκόσμια αποστολή: την ένταξη. Σε έναν κόσμο όπου πολλοί νέοι μεγαλώνουν νιώθοντας αόρατοι, η μουσική προσφέρει κάτι σπάνιο: έναν χώρο όπου κάθε φωνή έχει σημασία. Για όσους έχουν βιώσει αντιξοότητες, η μουσική γίνεται ένα νέο θεμέλιο, προσφέροντας σταθερότητα, ταυτότητα και ασφάλεια. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που φέτος, μέσα από το ArGOODaki, τα Goody’s Burger House συναντούν τη δική μας διαδρομή και γίνονται συνοδοιπόροι στην προσπάθειά μας να προσφέρουμε σε ακόμη περισσότερα παιδιά και νέους την ευκαιρία να ανακαλύψουν τη δύναμη της μουσικής και να αισθανθούν μέρος μιας κοινότητας».

Το ArGOODaki, εδώ και 25 χρόνια, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των Goody’s Burger House. Από το 2002 έως και σήμερα, στηρίζει σταθερά παιδιά και νέους σε όλη την Ελλάδα, ενισχύοντας πρωτοβουλίες στους τομείς της τέχνης, της υγείας, της εκπαίδευσης, του αθλητισμού και της σίτισης. Με σταθερή προσήλωση στη δημιουργία ίσων ευκαιριών για όλα τα παιδιά, συνεχίζει να μετατρέπει τη δύναμη της προσφοράς σε πράξεις που κάνουν τη διαφορά.