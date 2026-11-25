Ξεκίνησε η κινητοποίηση στην Αθήνα, στην οποία συμμετέχουν ΑΔΕΔΥ, Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες και Συνδικάτα, στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς (Μετρό και Τραμ), ναυτεργάτες και εκπαιδευτικοί, ενώ στάσεις εργασίας έχουν ανακοινωθεί και στον Προαστιακό της Αθήνας.

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Η ΑΔΕΔΥ προκήρυξε 24ωρη απεργία για όλο τον δημόσιο τομέα και συγκέντρωση στις 10.30 σήμερα στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου, στο κέντρο της Αθήνας, και στο άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ άλλων. Αναμένονται πάνω από 70 τοπικές συγκεντρώσεις ανά την Ελλάδα.

Η πορεία από τα Προπύλαια έχει ξεκινήσει ενώ κλειστοί είναι οι εξής δρόμοι:

-Πανεπιστημίου

-Σταδίου

Ακαδημίας