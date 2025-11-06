Καιρός αύριο: Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας

Βροχερό θα είναι το σκηνικό του καιρού αύριο (07.11) στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή πτώση.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στο Ιόνιο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, την Εύβοια και τις Σποράδες, την Κρήτη, τις νότιες Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρωινές κυρίως ώρες στην ανατολική Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Τις βραδινές ώρες οι βροχές στο Ιόνιο θα ενταθούν και μέσα στη νύχτα θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ στα βόρεια τις πρωινές ώρες. Στο Ιόνιο από το απόγευμα θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ με τάση ενίσχυσης τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 17 με 19, στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 22 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική Πρόγνωση:

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τις βραδινές ώρες στη Θράκη.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες με ασθενείς τοπικές βροχές. Από το βράδυ τα φαινόμενα σταδιακά θα ενταθούν και αργά τη νύχτα θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, από το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια ηπειρωτικά 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στις Σποράδες και την Εύβοια μέχρι τις απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα από νότιες 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων τις πρώτες πρωινές ώρες στην ανατολική Κρήτη.

Ανεμοι: Βόρειοι 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα νότια μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και από το απόγευμα νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο

Αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά τη δυτική Πελοπόννησο, βαθμιαία στην κεντρική Μακεδονία και από τις βραδινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειονανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα στα βόρεια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 19 βαθμούς και τοπικά τους 20 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 22 και τοπικά στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή

Στα δυτικά και τα βόρεια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο και μέχρι το μεσημέρι στο βορειοανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Ο καιρός τη Δευτέρα

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο, τη νοτιοδυτική Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα στα βορειοδυτικά θα εξασθενήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και την Εύβοια και βαθμιαία στο κεντρικό Αιγαίο. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ στρεφόμενοι στο Ιόνιο βαθμιαία σε δυτικούς βορειοδυτικούς όπου θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Τρίτη

Στα δυτικά, τα βόρεια ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως στη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες. Στα δυτικά γρήγορα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νοτιοδυτικοί 4 με 5 στρεφόμενοι βαθμιαία σε δυτικών διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.