Καιρός αύριο: Επιμένουν οι βροχές – Πού θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα

Βροχερό θα είναι και αύριο το σκηνικό του καιρού (21.10) στις περισσότερες περιοχές της χώρας σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Πιο αναλυτικά, αύριο, στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βαθμιαία όμως από το απόγευμα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές θα βελτιωθεί, τα φαινόμενα θα περιοριστούν στο ανατολικό Αιγαίο και θα εξασθενήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και στο Ιόνιο. Τις βραδινές ώρες οι βροχές στα ηπειρωτικά θα σταματήσουν, ενώ στο Ιόνιο βαθμιαία θα ενταθούν.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και τις πρωινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ, ενώ στο νότιο Αιγαίο θα πνέουν νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 19 με 23 βαθμούς, ενώ στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη θα φτάσει τοπικά τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική Πρόγνωση

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη αραιές νεφώσεις, από το απόγευμα κατά διαστήματα πιο πυκνές. Στη Μακεδονία νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στη δυτική και κεντρική Μακεδονία μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά μέχρι το απόγευμα και τις πρωινές ώρες στη δυτική Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες οι βροχές στο Ιόνιο βαθμιαία θα ενταθούν.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 και τοπικά έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και τις πρωινές ώρες στην ανατολική Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στη δυτική Κρήτη και τις Κυκλάδες. Το απόγευμα ο καιρός σταδιακά θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια τις πρωινές ώρες νοτιοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 και στην Κρήτη τοπικά 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μέχρι τις μεσημβρινές ώρες σποραδικές καταιγίδες, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από Χίο και νοτιότερα), όπου πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές και στα Δωδεκάνησα.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα νότια νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 και στα Δωδεκάνησα από 18 έως 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στα νοτιότερα τμήματα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο καιρός την Τετάρτη

Στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές που από το μεσημέρι θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Ιόνιο και από το απόγευμα στο Αιγαίο 5 μποφόρ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 21 με 23 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη

Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αγαίο 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα.

Ο καιρός την Παρασκευή

Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αγαίο 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα.

Ο καιρός το Σάββατο

Στη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα με πιθανότητα λίγων τοπικών βροχών στο ανατολικό Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες παροδικές νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές-νοτιοδυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 6 μποφόρ

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.