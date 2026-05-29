Καιρός: Ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες ενόψει του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος – Στο “κόκκινο” σήμερα ο υδράργυρος, ξεπέρασε τους 35 βαθμούς

Σε καλοκαιρινό κλοιό θα συνεχίσει να βρίσκεται ο καιρός τις επόμενες ημέρες ενόψει της εξόδου των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος χωρίς να λείπουν οι τοπικές μπόρες και βροχές.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, ο καιρός σήμερα παραμένει ζεστός, ενώ αναμένονται λίγες βροχές στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και καταιγίδες σε Πελοπόννησο, Στερεά και Χαλκιδική. Το θερμόμετρο βέβαια θα συνεχίζει να δείχνει θερμοκρασίες 30+ βαθμών σε αρκετές περιοχές, όπως και τις υπόλοιπες ημέρες του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος.

Στην Αττική αναμένονται λίγες μπόρες από το απόγευμα ενώ στη Θεσσαλονίκη από το μεσημέρι και γύρω από τα ορεινά.

Το Σάββατο θα εκδηλωθούν λίγες καταιγίδες στα ορεινά ενώ οι άνεμοι θα πνέουν έως 6 μποφόρ.

Την Κυριακή, αναμένονται βροχές, μπουρίνια και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική Μακεδονία, Θράκη και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας με την θερμοκρασία να «σκαρφαλώνει» έως τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρ. Τη Δευτέρα, λίγες βροχές θα εκδηλωθούν στα ορεινά, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα. Οι άνεμοι 6 μποφόρ θα πνέουν και πάλι σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Στο “κόκκινο” σήμερα ο υδράργυρος

Σύμφωνα με το meteo.gr, μικρή αύξηση σημείωσε η θερμοκρασία στη χώρα την Πέμπτη 28 Μαΐου, κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία και Θράκη, στη Θεσσαλία και στη Στερεά Ελλάδα, με τις μέγιστες τιμές να ξεπερνούν τοπικά τους 35°C. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στους σταθμούς της Σίνδου βορειοδυτικά της Θεσσαλονίκης και των Γιαννιτσών, όπου έφτασε τους 35.7οC.

Στον χάρτη του σχήματος απεικονίζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα έως τις 16:40 ώρα Ελλάδας της Πέμπτης 28 Μαΐου 2026. Στον πίνακα εντός του σχήματος παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 30οC σε 156 σταθμούς του δικτύου (περίπου το 27% του συνόλου).

Αναλυτικά:

-Γιαννιτσά: 35,7 βαθμούς

-Σίνδος: 35,7 βαθμούς

-Τρίκαλα: 35,6 βαθμούς

-Καρδίτσα – Πόλη: 35,3 βαθμούς

-Δίον Πιερίας: 35,3 βαθμούς

-Παλαιό Σκυλίτσι Ημαθίας: 35,2 βαθμούς

-Βέροια Μακροχώρι: 34,9 βαθμούς

-Χαλάστρα Πόλη: 34,7 βαθμούς

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Σάββατο 30/5

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα οπότε στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και κεντρική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στα δυτικά θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά και νότια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 25 με 27 και κατά τόπους στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Κυριακή 31/5

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά. Τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στο νότιο Αιγαίο πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και στη Θεσσαλία και την κεντρική Μακεδονία θα φτάσει κατά τόπους τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Αγίου Πνεύματος (1/6)

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί και στα ανατολικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Τρίτη (2/6)

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στη βόρεια βορειοανατολική ηπειρωτική χώρα μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 έως 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.