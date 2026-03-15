Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία την Κυριακή – Έρχονται βροχές και ισχυροί άνεμοι μέσα στην επόμενη εβδομάδα

Ανοιξιάτικος θα είναι σήμερα, Κυριακή 15 Μαρτίου ο καιρός στη χώρα μας, με την θερμοκρασία το μεσημέρι να φτάνει τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ στη Δυτική Ελλάδα και στη νότια Κρήτη θα αγγίξει ακόμη και τους 19 με 20 βαθμούς, δημιουργώντας ένα αρκετά ήπιο και γλυκό σκηνικό.

Οι βροχές που θα σημειωθούν σήμερα θα είναι περιορισμένες και κυρίως τοπικές, με τα φαινόμενα να εντοπίζονται κυρίως στα ορεινά κατά μήκος της Πίνδου και σε ορεινές περιοχές της Πελοποννήσου. Από το απόγευμα δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν κάποιες ασθενείς βροχές στη Δυτική Ελλάδα, καθώς ένα σύστημα από το Ιόνιο θα αρχίσει να επηρεάζει σταδιακά την περιοχή. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν διαστήματα ηλιοφάνειας με παροδικές νεφώσεις, χωρίς αξιόλογα φαινόμενα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 μποφόρ, ενώ τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο και στο Καρπάθιο πέλαγος θα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα επικρατούν νοτιοανατολικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ, οι οποίοι θα ενισχυθούν από τη νύχτα, φέρνοντας ισχυρότερο νοτιοανατολικό ρεύμα.

Από τη Δευτέρα αναμένεται σταδιακή μεταβολή του καιρού, καθώς ένα βαρομετρικό χαμηλό που θα σχηματιστεί στο Ιόνιο θα κινηθεί νότια της χώρας. Το κύριο χαρακτηριστικό του θα είναι οι πολύ ενισχυμένοι άνεμοι, οι οποίοι από την Τρίτη έως και την Πέμπτη ενδέχεται να φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ, ενώ τοπικά οι ριπές μπορεί να ξεπεράσουν ακόμη και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα.

Παράλληλα, θα σημειωθούν επίμονες βροχές κυρίως στη νότια Ελλάδα, με τα περισσότερα φαινόμενα να εντοπίζονται σε Πελοπόννησο και Νότιο Αιγαίο, ενώ από την Τετάρτη οι βροχές θα επεκταθούν σε περισσότερες περιοχές της χώρας.

Με την επικράτηση βορειοανατολικών ανέμων θα κατέβουν ψυχρότερες αέριες μάζες από τη Μαύρη Θάλασσα, με αποτέλεσμα αισθητή πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στην Ανατολική Ελλάδα και το Αιγαίο. Οι μέγιστες θερμοκρασίες στα μέσα της εβδομάδας δεν θα ξεπερνούν τους 10 με 12 βαθμούς στις ανατολικές περιοχές.

Το χειμωνιάτικο σκηνικό θα συνοδευτεί και από χιονοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής και νότιας χώρας, κυρίως στα βουνά της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, με τα φαινόμενα να κατεβαίνουν πιθανώς ακόμη και σε υψόμετρα 700 έως 1.200 μέτρων. Στην Αττική, δεν αποκλείεται να σημειωθούν χιονοπτώσεις στην Πάρνηθα και πιθανόν στην κορυφή της Πεντέλης προς τα μέσα της εβδομάδας.

Προς το επόμενο Σαββατοκύριακο ο καιρός φαίνεται να βελτιώνεται σταδιακά, με επιστροφή σε πιο ανοιξιάτικες συνθήκες, αν και η ατμόσφαιρα θα παραμείνει γενικά άστατη. Όπως σημειώνει ο αναλυτής καιρού, αυτή η περίοδος του έτους χαρακτηρίζεται συχνά από ισχυρούς βοριάδες, γνωστούς ήδη από την αρχαιότητα ως «όρνιθες άνεμοι», που εμφανίζονται στα τέλη του χειμώνα και στις αρχές της άνοιξης προκαλώντας απότομες μεταβολές του καιρού.