Καιρός: «Γραμμή λαίλαπας» με ισχυρές καταιγίδες – Ποιες περιοχές βρίσκονται στο επίκεντρο

Με βροχές, καταιγίδες και κατά τόπους έντονα φαινόμενα κυλά η Κυριακή (11/10), καθώς η κακοκαιρία επηρεάζει κυρίως τη δυτική Ελλάδα, τα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε περιοχές όπου οι καταιγίδες ενδέχεται να παρουσιάσουν μεγαλύτερη ένταση, ενώ από την Τρίτη αναμένεται νέα μεταβολή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας, σύμφωνα με την εκτίμηση του μετεωρολόγου Γιάννη Καλλιάνου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), τα φαινόμενα θα επηρεάσουν αρκετές περιοχές της χώρας, με διαφορετική ένταση και χρονική διάρκεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πού αναμένονται οι πιο ισχυρές καταιγίδες

Η ΕΜΥ επισημαίνει ότι βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, στα ηπειρωτικά και στο βόρειο Αιγαίο.

Τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα:

Μέχρι το απόγευμα: Στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά Ελλάδα και τη δυτική Πελοπόννησο.

Στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά Ελλάδα και τη δυτική Πελοπόννησο. Τις βραδινές ώρες: Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες.

Στα βορειοδυτικά αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα πυκνώνουν, ενώ λίγες τοπικές βροχές αναμένονται στις Κυκλάδες και στη δυτική Κρήτη.

Καλλιάνος: «Γραμμή λαίλαπας» στη δυτική Ελλάδα

Σύμφωνα με την εκτίμηση του μετεωρολόγου Γιάννη Καλλιάνου, η επιδείνωση του καιρού συνδέεται με οργανωμένη ζώνη καταιγίδων, η οποία περιγράφεται ως «γραμμή λαίλαπας».

Πρόκειται για διάταξη καταιγίδων που μπορεί να προκαλέσει έντονη βροχόπτωση και ισχυρές ριπές ανέμου κατά τη διέλευσή της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δυτική Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο της μεταβολής, ενώ στη συνέχεια το ενδιαφέρον στρέφεται προς περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Η ένταση των φαινομένων δεν αναμένεται να είναι ίδια σε όλες τις περιοχές, γι’ αυτό και ιδιαίτερη σημασία έχει η παρακολούθηση των νεότερων προγνώσεων και τυχόν προειδοποιήσεων της ΕΜΥ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άνεμοι έως 6 μποφόρ – Στους 27 βαθμούς η θερμοκρασία

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ, ενώ στα πελάγη θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

Παρά την αστάθεια, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις περισσότερες περιοχές της χώρας ο υδράργυρος θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά ηπειρωτικά ενδέχεται να αγγίξει τοπικά τους 27 βαθμούς.

Από την Τρίτη αλλάζει το σκηνικό – Πτώση της θερμοκρασίας και ισχυροί άνεμοι

Η κακοκαιρία της Κυριακής δεν αποτελεί τη μοναδική μεταβολή που αναμένεται τις επόμενες ημέρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την εκτίμηση του Γιάννη Καλλιάνου, από την Τρίτη (13/10) διαφαίνεται αλλαγή στο καιρικό σκηνικό, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των ανέμων, οι οποίοι ενδέχεται να φτάσουν σε θυελλώδεις εντάσεις.

Η εξέλιξη αυτή θα σηματοδοτήσει τη μετάβαση από τις σχετικά υψηλές θερμοκρασίες της Κυριακής σε πιο φθινοπωρινές συνθήκες.

Η ακριβής ένταση και η γεωγραφική κατανομή των φαινομένων θα αποσαφηνιστούν από τις νεότερες προγνώσεις.

Τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες

Σε περιοχές όπου αναμένονται ισχυρές καταιγίδες, οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε δρόμους με συσσώρευση υδάτων, σε σημεία με ιστορικό πλημμυρικών φαινομένων και σε υπαίθριες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια καταιγίδας.

Οι οδηγοί θα πρέπει να προσαρμόζουν την ταχύτητά τους στις καιρικές συνθήκες, ενώ συνιστάται η παρακολούθηση των επίσημων ανακοινώσεων της ΕΜΥ και της Πολιτικής Προστασίας.